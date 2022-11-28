嘉義市長、立委補選開放確診者投票？ 薛瑞元：可以討論看看

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者陳煥丞攝）

記者趙于婷／台北報導

九合一大選前確診者投票議題爭論不斷，最後決議確診者禁止出門投票。但國民黨立委洪孟楷今在立法院社會福利衛環委員會提議衛福部應檢討確診者投票一事，因為接下來還有12/18嘉義市長選舉和明年1/8立委補選。對此，衛福部長薛瑞元回應「會跟中選會討論，因為接下來選舉範疇已經變小，可以討論看看。」

針對確診者投票爭議，洪孟楷直言「之前快篩陽民眾可外出排隊做PCR，現在簡直邏輯不通！」他指出，接下來的嘉義市市長選舉和立委補選，應該及早去規劃確診者投票動線，可以分流、分時段、分地點或是有獨立投票空間。

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薛瑞元也回應，邏輯是一致的，只是因為確診定義改變，醫學上認為確診外出有傳播風險，所以不建議外出，但如果要容許在特別保護之下外出，就要有特別的規定，如果是外出投票，讓確診者外出投票就屬於例外情形，如果要容許，可能要經過立法。

洪孟楷也進一步提到，衛福部應該跟中選會再做討論。薛瑞元說，接下來選舉範疇已經變小，會跟中選會討論，看看是否能找出解決方案。

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