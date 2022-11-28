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侵烏帶來血淚！俄羅斯媽媽連署　要求普丁從烏克蘭撤軍

▲▼ 烏克蘭赫爾松地區（Kherson）遭俄軍攻擊。（圖／路透）

▲圖為烏克蘭赫爾松地區（Kherson）遭俄軍攻擊後的樣子。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭持續9個月，依據美軍估計，俄兵在烏克蘭的傷亡人數超越10萬人。就在27日俄羅斯母親節這天，許多婦女加入網路連署，要求莫斯科政府下令從烏克蘭撤軍。截至台灣時間28日下午1時45分，已累計4195人連署。

CNN報導，這份連署由俄羅斯組織「女權反戰抵抗」（FAR）於27日在請願連署網站「Change.org」發起，連署信將送至國家杜馬下議院的家庭、婦女和兒童委員會等單位。

連署信寫道，過去9個月以來的特別軍事行動帶來破壞、悲傷、鮮血和眼淚，如今在烏克蘭及俄羅斯發生的一切都令人擔憂，無論國籍、宗教或社會地位，俄羅斯母親們都因一個願望相聚，「那就是活在和平和諧之中，在和平天空下養育我們的孩子，不用為他們的未來擔心」。

信中更提及，在許多地區，接受動員徵召士兵的家屬必須自掏腰包，為赴戰場送死的親人添購防彈背心等裝備，然而失去家中經濟支柱的其他家庭成員又有誰來援助？婦女們只能被迫忍辱找上負責單位，想要讓家中的男人回家，但卻沒人聽到她們的心聲，「我們反對我們的兒子、兄弟、丈夫、父親參戰」，認為當局不應該對這一切視而不見。

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