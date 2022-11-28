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飛機撞電塔　機上2人「掛在半空中」命懸一線畫面曝！釀9萬戶停電

▲▼馬里蘭州蒙哥馬利郡小型飛機卡在高壓電纜上，機上2人受困，約9萬戶停電。（圖／翻攝自推特／@mcfrsPIO）

▲馬里蘭州蒙哥馬利郡小型飛機卡在高壓電纜上，機上2人受困，約9萬戶停電。（圖／翻攝自推特／@mcfrsPIO，下同）

記者張寧倢／編譯

美國馬里蘭州27日晚間發生飛機事故，一架小型飛機在距離地面高度約30公尺處撞上一座高壓電塔，導致大約9萬戶停電。由於飛機被電線纏住，懸掛在半空中並未墜地，機上乘載2人暫且平安，但機體一直掛在半空不只畫面令人心驚，情況也相當岌岌可危。不過，據外媒最新消息，2名受困者已經在午夜過後獲救。

根據《紐約郵報》報導，馬里蘭州當地時間傍晚5點半左右，一架載有2人的私人小型飛機在飛往蒙哥馬利郡機場（Montgomery County Airpark）途中撞上高壓電塔，被電線纏繞後卡在大約30公尺高的半空中。消防救援服務部門首席發言人皮林格（Pete Piringer）在推特PO出事故現場的照片和影片，畫面可見飛機的機頭朝上，危險地懸掛在電塔之上。

▲▼馬里蘭州蒙哥馬利郡小型飛機卡在高壓電纜上，機上2人受困，約9萬戶停電。（圖／翻攝自推特／@mcfrsPIO）

皮林格推文指出，機上2人目前似乎未受傷，但情況非常危險，因為當下電力系統仍在通電中。報導根據當地能源供應商Pepco聲明，飛機撞擊高壓電事故導致8.5到9萬用電戶受到「廣泛」的停電影響，部分交通號誌斷電，電梯也無法運作，尚不清楚何時能恢復供電。

蒙哥馬利郡消防救援部門長官戈斯坦（Scott Goldstein）先前表示，緊急救難人員正在與2名受困者保持聯繫，但是除非確定高壓電線接地，不會引發觸電爆炸，否則救難人員也無法接觸到受困者。他補充，必須先用夾子或纜繩固定好電線，確定沒有靜電或剩餘電力時再將飛機固定在電塔結構上，防止飛機移動，現場的濃霧可能會使救援難度增加。

不過，根據《福斯新聞》最新消息指出，目前2名受困者已在午夜過後獲救，大部分用電戶都已經逐漸供電，只剩下少部分用戶仍處於停電狀態。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，這架飛機當天是從紐約州的威斯特徹斯特郡機場（Westchester County Airport）起飛的，FAA與國家運輸安全委員會（NTSB）將調查此事件。

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