飛機撞電塔　機上2人「掛在半空中」命懸一線畫面曝！釀9萬戶停電

▲馬里蘭州蒙哥馬利郡小型飛機卡在高壓電纜上,機上2人受困,約9萬戶停電。(圖/翻攝自推特/@mcfrsPIO,下同)

記者張寧倢/編譯

美國馬里蘭州27日晚間發生飛機事故,一架小型飛機在距離地面高度約30公尺處撞上一座高壓電塔,導致大約9萬戶停電。由於飛機被電線纏住,懸掛在半空中並未墜地,機上乘載2人暫且平安,但機體一直掛在半空不只畫面令人心驚,情況也相當岌岌可危。不過,據外媒最新消息,2名受困者已經在午夜過後獲救。

A small plane with two people onboard slammed into a power transmission line in Gaithersburg, Maryland, on Sunday, the FAA and local authorities said. The plane’s occupants were unhurt but left stranded 100 feet off the ground. pic.twitter.com/whVLA6MFss