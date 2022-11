日球迷獲封「真正贏家」！輸球仍留下撿垃圾　FIFA發文大讚

▲賽事進行期間,日本球迷高舉著藍色袋子集氣,為日本隊加油。(圖/翻攝自FIFA推特,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

世足日本隊以0比1輸給哥斯大黎加,晉級16強難度大增。不過日本球迷賽後場邊的舉動再度受到廣大讚許,因為就算是支持的球隊輸球,仍有許多人自主性留下來清理球場看台區,讓網友直呼這些人才是世界盃真正贏家,就連國際足總FIFA也公布照片致謝。

每日郵報報導,日本這場對戰哥斯大黎加的比賽場館為阿瑪德.賓.阿里體育場(Ahmad Bin Ali Stadium),在比賽進行期間,日本球迷穿著代表國家顏色的衣服,把手中的藍色垃圾袋當作加油氣球使用,高舉鼓起的袋子在空中揮舞,替日本隊球員集氣。

儘管最終日本隊以0比1輸球,但就在現場觀眾散場離開體育館的時刻,許多日本球迷仍選擇留下,承受卡達悶熱天氣,撿起掉落在看台區的瓶瓶罐罐與食物包裝,放進剛才高舉在手中替球隊加油的垃圾袋中。

對此,國際足總FIFA透過官方推特發布多張照片,直說「不管贏還是輸,都維持令人尊敬的行為。謝謝日本球迷為守護地球盡一分心力」。許多網友看了也表示,「這些人才是世界盃真正的贏家」、「Respect日本球迷」。

In victory or defeat, there is always respect.



Thank you for helping to #SaveThePlanet, Japan fans! pic.twitter.com/FBWpOvtog2