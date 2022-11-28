日球迷獲封「真正贏家」！輸球仍留下撿垃圾　FIFA發文大讚

▲賽事進行期間，日本球迷高舉著藍色袋子集氣，為日本隊加油。（圖／翻攝自FIFA推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

世足日本隊以0比1輸給哥斯大黎加，晉級16強難度大增。不過日本球迷賽後場邊的舉動再度受到廣大讚許，因為就算是支持的球隊輸球，仍有許多人自主性留下來清理球場看台區，讓網友直呼這些人才是世界盃真正贏家，就連國際足總FIFA也公布照片致謝。

每日郵報報導，日本這場對戰哥斯大黎加的比賽場館為阿瑪德．賓．阿里體育場（Ahmad Bin Ali Stadium），在比賽進行期間，日本球迷穿著代表國家顏色的衣服，把手中的藍色垃圾袋當作加油氣球使用，高舉鼓起的袋子在空中揮舞，替日本隊球員集氣。

儘管最終日本隊以0比1輸球，但就在現場觀眾散場離開體育館的時刻，許多日本球迷仍選擇留下，承受卡達悶熱天氣，撿起掉落在看台區的瓶瓶罐罐與食物包裝，放進剛才高舉在手中替球隊加油的垃圾袋中。

對此，國際足總FIFA透過官方推特發布多張照片，直說「不管贏還是輸，都維持令人尊敬的行為。謝謝日本球迷為守護地球盡一分心力」。許多網友看了也表示，「這些人才是世界盃真正的贏家」、「Respect日本球迷」。