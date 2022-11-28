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南華早報：北京樂見國民黨大勝　「誰角逐2024」料引爆藍營內鬨

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安得票數穩定領先，支持者聚集競選總部揮旗加油。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 九合一由國民黨大勝，圖為26日投票當天蔣萬安競選總部支持者。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣九合一大選備受關注，港媒《南華早報》引述專家說法分析，國民黨大勝的主因是民眾對政府的不滿，藍營是否能贏得2024總統大選仍是未知數，但北京肯定樂見這番結果，也有助國民黨重振士氣，不過究竟由誰角逐下任總統的問題料將引發藍營內鬨。

《南華早報》27日以「台灣選舉：國民黨的勝利對2024總統大選代表什麼？」為題報導，觀察人士認為，此次九合一大選結果提振台灣最大反對黨國民黨的信心，但未來仍不能掉以輕心。

歷經多次選戰失利後，國民黨此次攻下4都和其他9個縣市，執政的民進黨則遭遇36年最大挫敗，僅保住屬傳統綠營票倉的台南、高雄及另外3個地方席位。這場選戰被定位為對愛國及蔡英文政府的投票，結果卻是民進黨表現最差的一次。

分析人士表示，國民黨的勝利與其說是黨的勝利，不如說是對政府的反對造成，包括對新冠疫情、失業和企業倒閉問題的不滿情緒，認為選民傾向於用較高標準批判執政黨，因為他們責任更大。

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀一同召開記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲ 蔡英文選後與民進黨祕書長林錫耀一同召開記者會，宣布辭去黨主席。（圖／記者李毓康攝）

澳洲大學（ANU）講師宋文笛（Sung Wen-Ti）指出，「沮喪的選民不會支持現狀、支持現任政府，這代表民進黨選民投票率很低」，雖然國民黨勝利並不代表選民直接支持國民黨，但將有助國民黨建立信心，「勝選能治癒一切創傷。地方選舉結果將有助重振國民黨，鞏固其反對黨領導地位」，為贏得2024大選養精蓄銳。

但國立中山大學政治學教授廖達琪（Liao Da-chi）認為，國民黨是否能贏得2024還是未知數，「雖然朱立倫率領國民黨贏得勝利，但誰將代表國民黨參選2024的問題預料將在黨內引起內鬨」，其他重量級人物可能希望廣受推崇的新北市長侯友宜出線。一旦內鬨失控，國民黨的機會也就不保。

且國民黨消息人士透露，除民進黨候選人以外，國民黨候選人也可能面臨和即將卸任的台北市長柯文哲競爭的局面。柯文哲可能搭檔鴻海創辦人郭台銘，成為參選2024的第三勢力。

▲▼新北市長交接典禮，卸任市長朱立倫與新任新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 國民黨黨主席朱立倫（左）與新北市長侯友宜（右）。（圖／記者林敬旻攝）

報導指出，北京和華府都密切關注台灣九合一。中國國台辦聲明指出，這次選舉結果展現出台灣「求和平、求穩定、要過好日子」的主流民意，北京也將繼續「堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉」。

台灣國際戰略學會執行長羅慶生對此認為，蔡英文逐漸成為跛腳總統，不太可能採取強硬的兩岸政策對抗北京，「國民黨淡化立場，但傳統上被認為是親中政黨，因此26日投票結果應是北京所樂見，因為北京寧願國民黨獲勝，也不願看到支持台獨的民進黨勝選。」

朱立倫去年9月接任黨主席以來採取「與美國維持密切聯繫，與日本維持友好關係，與中國保持接觸」的方針，國民黨駐美代表處重新揭牌，更推動與美國官員及學者交流。羅慶生指出，美方也急於了解國民黨是否會延續親美政策，「在蔡英文任期剩下不到2年的情況下，美國將密切關注兩局勢及台灣政經發展。」

淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正（Alexander Huang Chieh-cheng）則指出，派系問題對民進黨來說最為急迫，而非國家安全，「處於劣勢情況下向中國遞出橄欖枝或讓步的做法非常有疑慮。隨著蔡英文權力被削弱，與北京打交道對她毫無益處。這可能激怒華府，且恐怕不會得到北京回報。」

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