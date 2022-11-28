運將榔頭猛砸變性人！見「身體還在抽動」　綁啞鈴+鐵鍊丟河裡

▲警方從死者陳屍的運河中打撈出啞鈴、鐵鍊以及疑似被害人的手機。（圖／翻攝自The Thaiger）



記者王佩翊／綜合報導

泰國一名司機打劫變性人乘客不成，竟拿出預藏的榔頭攻擊對方，事後更企圖滅屍，將乘客丟進運河內。怎知當他抵達河邊時，卻發現乘客還在抽動，於是就在其身上綁上啞鈴與鐵鍊，丟進河內。然而事後被害人遺體卻離奇脫離重物浮出河面，並順利被路人發現，整起謀殺案才曝了光。

根據The Thaiger報導，39歲的白牌車司機皮亞維塔亞坤（Yutthapon Piyawittayakorn）22日接到29歲變性人果亞（Goya）的單子，然而在果亞上車後，他卻突然持刀威脅對方，要求將身上的錢都交出來，企圖搶劫。果亞不從，並試圖反擊，怎知此舉卻惹毛皮亞維塔亞坤。

皮亞維塔亞坤隨即拿出預藏的榔頭攻擊果亞，企圖將他砸死。待果亞失去意識後，他立刻開車把果亞載到運河邊，打算就此把果亞「棄屍」。沒想到抵達運河時，他卻發現果亞的身體仍在不斷抽動，因此再度拿出鐵鍊，將啞鈴綁在亞果身上，並將他投入河中。

離奇的是，皮亞維塔亞坤雖然將啞鈴與鐵鍊緊緊地綁在死者身上，但是鐵鍊與啞鈴卻在河裡脫落，沒有重物牽制的遺體便浮出水面。路過民眾發現後，隨即通報警方。而警方調閱監視器後也鎖定嫌犯，並將他逮捕。

果亞的家人指出，他通常會在晚間9時出門工作，並在隔天清晨5時回家，然而27日後卻突然失蹤，怎麼也聯絡不上人，朋友們也都不知道他的下落。然而過沒多久，家人看到浮屍的新聞，驚覺果亞可能是遇害，因此聯絡警方，沒想到浮屍真的是果亞本人。

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