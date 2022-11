玩俄羅斯輪盤被射殺　警找到失蹤「12歲男童屍」謀殺罪逮捕3人

▲男童疑似和朋友玩俄羅斯輪盤被射殺。(圖/示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者李振慧/綜合報導

美國密西西比州警方在一廢棄房屋中找到失蹤12歲男童諾亞(Markell Noah)屍體,調查後發現他疑似和朋友玩俄羅斯輪盤時,意外被射殺,目前已逮捕相關的3人到案,分別是2名未成年者與1名成人,案件正在調查中。

傑克遜警局表示,12歲男童諾亞25日凌晨3時被人發現陳屍在奧杜邦廣場(Audubon Place)一處廢屋中。家長表示,諾亞凌晨2時手機收到朋友傳來的簡訊,後來人便離開家中突然失蹤。

BREAKING: #BNNUS Reports.



A 12-year-old Mississippi boy died after playing Russian Roulette. Markell Noah's body was discovered in an abandoned house in Audubon Place, Jackson, on Friday night, after he was reported missing, pic.twitter.com/yJ9I1aed2O