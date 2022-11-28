玩俄羅斯輪盤被射殺　警找到失蹤「12歲男童屍」謀殺罪逮捕3人

▲男童疑似和朋友玩俄羅斯輪盤被射殺。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李振慧／綜合報導

美國密西西比州警方在一廢棄房屋中找到失蹤12歲男童諾亞(Markell Noah)屍體，調查後發現他疑似和朋友玩俄羅斯輪盤時，意外被射殺，目前已逮捕相關的3人到案，分別是2名未成年者與1名成人，案件正在調查中。

傑克遜警局表示，12歲男童諾亞25日凌晨3時被人發現陳屍在奧杜邦廣場(Audubon Place)一處廢屋中。家長表示，諾亞凌晨2時手機收到朋友傳來的簡訊，後來人便離開家中突然失蹤。

BREAKING: #BNNUS Reports.



A 12-year-old Mississippi boy died after playing Russian Roulette. Markell Noah's body was discovered in an abandoned house in Audubon Place, Jackson, on Friday night, after he was reported missing, pic.twitter.com/yJ9I1aed2O — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 27, 2022

警方後來逮捕3人，分別是2名未成年者與1名21歲男子，懷疑諾亞是與這群人一起在玩俄羅斯輪盤時不幸被射殺，3人皆被指控謀殺罪，不過死亡原因仍待進一步調查，目前無法對外透露細節。

男童被射殺的消息震驚當地，居民Star Appleberry表示，「爸媽應該要知道孩子在做什麼，平時都和那些人玩在一起」。傷心的家人除了在網路上哀悼諾亞的死，也反駁對方是因為玩俄羅斯輪盤死亡的說法，希望警方能趕快查明真相，為死者伸張正義。