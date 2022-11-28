採訪世足球迷「白袍男突闖入」打斷轉播　阿根廷記者嚇壞

▲阿根廷記者前往卡達採訪世界盃足球賽，一名白色長袍男子介入中斷。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

卡達世界盃足球賽開踢吸引眾多國際媒體報導，但阿根廷電視台記者做新聞直播連線報導採訪球迷時，卻被身穿阿拉伯長袍的男子打斷，要求一行人出示記者證，命令攝影記者把鏡頭移開，對方甚至一度想拿走採訪團隊的設備，讓記者直言「我很害怕，以為他們要把我抓起來」。

URGENTE: El Pollo Álvarez censurado en medio de la transmisión en vivo en Qatar. @polloalvarezok pic.twitter.com/9tIQcKe6yE — Nosotros a la mañana (@NosotrosElTrece) November 24, 2022

每日郵報報導，這起事件就發生在阿根廷El Trece頻道熱門節目「Nosotros a la Mañana」採訪團隊身上，當時記者阿爾瓦雷斯（Alvarez）正在卡達首都杜哈郊區的巴瓦村（Barwa Village）與阿根廷球迷進行互動。巴瓦村於2010年完工，是當局為了迎接世界盃建造。

只不過正當團隊採訪到一半，一名戴著頭飾、身穿阿拉伯長袍的男子突然出現，要求停止拍攝，命令記者出示記者證，也要攝影記者把鏡頭移開。

這狀況讓團隊被迫停下手邊工作，向對方證明真的是在採訪之後，記者與採訪團隊進入車內繼續拍攝。阿爾瓦雷斯堅稱，他已獲得所有必要許可，但卻被告知採訪地點屬於私人區域，團隊被迫離開該區域，對方甚至一度想拿走拍攝設備，「我很害怕，以為他們要把我抓起來」。

這狀況也讓身在阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）辦公室的同事感到擔憂，直言這是當地進行嚴格審查的個案，「他們遮住攝影機不給拍，粗魯要求離開，最重要的是，那些人都沒有表明自己的身分」。