球迷持角旗「暴打守門員」！頭部砸出4cm傷口大爆血　恐怖影片曝

▲守門員奧贊茲遭到暴徒攻擊掛彩。（圖／翻攝自推特／@AltaySporKulubu）



記者王佩翊／編譯

土耳其乙級足球聯賽27日阿勒泰（Altay）對上戈茲特佩（Goztepe），然而在比賽途中，卻有球迷遭到不明的燃燒彈攻擊掛彩，比賽即刻暫停，並將傷者送往醫院。然而在比賽喊卡後，卻有一名失控球迷衝進球場內，並用足球角旗爆打阿勒泰守門員的後腦勺，造成他頭部出現4公分長的傷痕，滿頭是血，比賽最終被迫取消。

根據《每日星報》報導，土耳其乙級聯賽的阿勒泰球隊27日對上宿敵戈茲特佩，然而在比賽開始的19分鐘後，卻有一枚不明燃燒彈飛到看台區，導致至少3名球迷受傷。據悉，其中一名球迷被燃燒彈擊中臉部。受此影響，比賽當場喊卡，並等待救護車將傷者送醫急救。然而就在所有人都在擔心受傷球迷時，卻突然有一名失控球迷手持角旗，衝進球場內。

▲▼攻擊者手持足球角旗衝進球場內。（圖／翻攝自推特／@gchahal）



從影片中可以看到，這名身穿黑色上衣的失控球迷衝進球場時，阿勒泰的守門員奧贊茲（Ozan Evrim Ozenc）正背對著攻擊者，並看著受傷球迷被抬上救護車。然而此時攻擊者卻趁著所有人不注意，拿起角旗狠狠地往奧贊茲的後腦杓猛砸。

WATCH: #BNNTurkey Reports



The football match between Göztepe (@Goztepe) and Altay (@AltaySporKulubu) was interrupted after a fan attacked Altay goalkeeper Ozan Evrim Özenç with a stick. pic.twitter.com/2lm3pBdCWz — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 27, 2022

奧贊茲被攻擊後，隨即痛到抱頭，同時踉蹌摔倒在球場上，一旁的工作人員見狀則立刻湧上前去制伏惡徒。受傷的奧贊茲隨後也被送往醫院治療，而醫療團隊在他的頭部發現一道長4公分的傷口。經過一連串的突發事件，該場比賽最終在比分為零的情形下取消，全場2萬名球迷也只能敗興而歸。

所幸奧贊茲被送往醫院時，意識還清醒，而該名球迷也當場被警方逮捕。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》