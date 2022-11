BBC記者採訪上海示威　當街遭警方「逮捕毆打」！群眾高喊：放人

▲ 勞倫斯在上海街頭被警察逮捕。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

中國新疆烏魯木齊24日發生大火,釀成19人傷亡,被質疑是封控延誤救援導致,各地都有憤怒的民眾上街抗議。英國廣播公司(BBC)一名記者27日在上海街頭報導示威活動,竟遭中國警方逮捕上銬,遭到拳打腳踢,被拘數小時後才釋放。逮捕他的警察事後聲稱,這是為了防止他被傳染新冠。

綜合《衛報》、《每日郵報》報導,上海市民27日因不滿封控,聚集烏魯木齊中路抗議,BBC記者勞倫斯(Ed Lawrence)就在現場採訪,未料竟當眾遭中國警方上銬逮捕,被拘留的數小時間還遭到暴力對待。

This one shows that the journalist being arrested by the Shanghai police while telling his friend to “ Call the consulate now” pic.twitter.com/1PAeOFNTyx