義大利小島土石流至少7死　她生前打給爸爸「卻是最後一次通話」

▲義大利度假海島伊斯基亞（Ischia）11月26日發生嚴重土石流災害，奪走至少7條人命。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

義大利南部伊斯基亞島（Ischia）上周六（26日）降下155毫米的豪雨雨量，引發嚴重土石流災情，現至少7人死亡，其中包含1名新生兒和2名兒童。外媒也報導了當地令人心碎的情況，一名30多歲女性發現山坡開始崩塌時，立刻打電話向父親求救，但這卻成了父女倆此生最後的對話，最終搜救人員找到她時，女子已經死亡。

綜合BBC、路透社報導，距離義大利南部第一大城那不勒斯大約30公里的火山島伊斯基亞，是個人口稠密的度假小島，絕美的海岸線風光和溫泉浴吸引大批義大利與國際旅客登島。然而，島上房屋高達一半是違建，根本無法抵禦山崩和地震，氣候變遷導致強降雨等極端天氣越來越頻繁，加劇了水文地質風險，洪災和地震過去幾年威脅著居民。

義大利當局27日表示，伊斯基亞島26日的土石流災情已造成至少7人死亡，罹難者包含1名老婦人、2名兒童和1名新生兒等，且目前仍有5人下落不明。據BBC報導，當地一名30多歲女子在山崩剛發生時打電話向父親求助，但因為她住家周邊已經被土石包圍，父親無法接近或施救，等到救難人員越過泥流廢墟時，女子已經死亡，她的丈夫仍然下落不明。

報導指出，泥沙混著石塊、廢墟殘骸從島上的最高峰滾滾而下，破壞了民宅和道路，許多車輛受土石流力量擠壓，全部堆在一起，還有居民形容那些車子就像是被「大水和泥土的瀑布」沖向大海。目前已有100多名消防員、潛水員和土方工程小組被派往伊斯基亞島，試圖清理街道與尋找失蹤者。

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