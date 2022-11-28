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華爾街日報：美援烏抗俄　對台軍售延遲交貨增加

▲▼美軍發射FIM-92刺針防空飛彈。（圖／翻攝自維基百科）

▲圖為美軍發射FIM-92刺針防空飛彈。（示意圖／翻攝自維基百科）

中央社記者尹俊傑紐約27日專電

華爾街日報報導，美國持續提供烏克蘭武器對抗入侵的俄軍，卻導致對台軍售延遲交貨情況惡化。時值台海局勢緊繃，美方憂心武裝台灣以防中國進犯的進度因此受耽擱。

俄軍2月入侵烏克蘭以來，美國向基輔輸送大批武器，國防工業跟上突如其來需求的能力備受考驗，而且戰事結束遙遙無期。報導引述知情國會與政府官員表示，美國軍援烏克蘭如今影響到武裝台灣以利抵禦中國進犯更長遠的武器需求。

未具名國會及其他知情人士透露，美國對台軍售延遲交貨總值已從去年12月的逾140億美元擴增至187億美元（約新台幣5785億元），包含2015年12月台灣訂購的208組標槍（Javelin）反戰車武器、215枚刺針（Stinger）防空飛彈。兩筆訂單至今未交付運抵台灣。

這些軍備是華府將台灣武裝成「豪豬」、拉高中國對台動武代價的戰略一環。

中華民國國防部軍備副部長王信龍10月表示，台灣想請美國如期交付售台的武器。

美國國務院與五角大廈都不承認軍售台灣交貨延宕，也沒有多加詳述。但國會授權設立的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）已就刺針飛彈、M109A6帕拉丁（Paladin）自走砲等武器延遲交付台灣提出警語。

USCC在11月公布的報告中說，美國將現有武器與彈藥移轉到烏克蘭，連同COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關供應鏈問題，導致大批已批准售予台灣的武器延遲交付情況惡化，不利台灣備戰。

據報導，多名美方官員坦承售予台灣的武器延遲交付，但說相關軍購的武器才剛脫離產線，運往烏克蘭的刺針、標槍飛彈則是出自美國軍火庫。五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）透過聲明表示：「我們持續努力儘快提供台灣軍力，同時確保烏克蘭能抵抗俄羅斯侵略。」

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音（Boeing）及其他防衛公司高層表示，疫情相關供應鏈問題導致許多軍備生產延宕。俄軍入侵烏克蘭拉高需求前，他們就已捉襟見肘，生產難以跟上訂單。

報導寫道，俄烏戰爭就算不是美國對台軍售延遲交貨主因，仍是導致情況加劇的因素。美國陸軍首席採購官員布希（Doug Bush）說，沒有一個軍售交付延宕能歸因於烏克蘭，但俄烏戰爭仍影響短期內的「優先次序」。

外界擔心，美國對台軍售延遲交貨下，華府充足協助台灣抵禦中國進犯的時間所剩無幾，因為台灣若遭侵略將無法有效補充軍備，和烏克蘭情況有別。

聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）透過聲明表示，他將和眾議院軍事委員會合作處理美國對台軍售延遲交貨的產業面問題。在他任內，美國部分對台軍售已延遲交貨逾3年，「如同我們在烏克蘭所見，侵略發生前擁有武器遠優於發生後才取得」。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）4月作證時提到，美國自2009年以來同意售台近300億美元的武器，其中，2017年後占了180億美元左右。她說，國務院正與五角大廈檢視整個防衛貿易產業，看哪邊可以提高效能，讓武器更快交到買家手中。

台灣2019年向美國採購66架F-16V戰鬥機，總值約80億美元，是歷來最大規模對美軍購案之一。報導引述知情人士表示，這筆軍購有望如期從2020年代中期開始交付。

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