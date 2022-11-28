「封控到失控」抗議遍地開花！　CNN：中國的歷史性時刻

記者張靖榕／綜合報導
中國自2020年疫情以來實行嚴厲的「清零政策」，新疆烏魯木齊24日發生火災釀10死9傷案件，被質疑是「防疫過度」所導致，因此點燃各地怒火。許多學生、市民紛紛上街抗議，外媒關注現場情況，指出這是「中國非凡、歷史性的一刻」。
▲▼示威民眾高舉白紙，抗議政府審查，要求言論自由。（圖／路透社）
CNN駐亞洲記者賽琳娜王（Selina Wang）目前正在中國，她在推特轉發一則CNN的現場影片，直言「這是中國非凡、歷史性的一刻」，中國抗議防疫過度的示威遍地開花，從北京到多地大學都能見到人群聚集高喊「要人權，要自由」，「聽到群眾吶喊要習近平下台很令人震驚」。
▲連日的示威抗議已吸引外媒關注。（圖／翻攝自推特）
賽琳娜王27日晚間至28日凌晨不斷更新抗議現場情況，她說北京的抗議群眾要求自由和解封。現場不只北京當地民眾，也有來自其他地區的人民，一名男子還激動地唸起詩來。
根據賽琳娜王的觀察，參與抗議示威的多數是年輕人，紛紛怒吼「不要核酸，要自由！」市民響應上海的抗議模式，高舉手中的白紙，象徵對中國政府的審查機制做出抗議。現場還有許多警力。
上海乌鲁木齐中路 补充视频— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) November 26, 2022
女孩的哭泣与愤怒 pic.twitter.com/fxZoI7wuNL
北京人民在抗争！— 盘古千寻 (@panguqianxun) November 25, 2022
柏林爱乐小区：
市民：你有什么权力封小区？
警察：我没有权利....但是...
市民：你没有权力，你不要但是了，你没有权力！你也没有义务！ pic.twitter.com/4N2pgrS5bF
烏魯木齊火警事件引發多個大城市示威抗議，上海之外，包括北京、武漢、成都也有示威人群聚集，向警方要求自由與人權。北京、南京、西安等大陸多間大學也出現學生掀起抗議活動。
北京 亮马河— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) November 27, 2022
民众一起高喊 我要做核酸 pic.twitter.com/A53yGQzlXS
我靠 北京的朋友真的到了四通桥下抗议了！— QINGEN XU 徐勤根 (@QingenXu) November 27, 2022
距离彭载舟事件才刚刚过去一个多月！
天呐 pic.twitter.com/XOqknfYiku
南京大学校长威胁学生：你们会为今天的行为付出代价……— 马聚 (@majuismail1122) November 26, 2022
我就问一句：共产党的走狗们，你们以为自己不会为今天的行为付出代价吗？pic.twitter.com/qCRyGESKGg
事件起因於新疆烏魯木齊24日發生的一場社區火災，該社區疑似因過度封控，甚至「封門」導致延誤居民逃生和救災人員進入的黃金時間，最終造成10人死亡9人輕重傷悲劇。
上海市民26日晚間自發聚集在烏魯木齊中路哀悼罹難者，當天深夜開始，聚集的民眾漸漸增加，不少人開始高喊「新疆解封」、「全國解封」、「不要核酸，要自由」等口號。
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