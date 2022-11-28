男大生砍殺鄰居還「啃掉半張臉」！稱被惡魔控制　羈押6年要審了

▲哈洛夫（Austin Harrouff）將鄰居殺害後，還啃食死者的臉。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國佛羅里達州2016年發生一起驚悚案件，當時還在就讀大學的19歲男子哈洛夫（Austin Harrouff）持刀將一對不相識的夫婦砍死，事後還發狂將死者的半張臉都給啃下，最後警方出動多支電擊槍和警犬，合四人之力才把他制伏。經長達6年的羈押，美國法院終於要在本月28日對哈洛夫進行開庭審訊。

根據《福斯新聞》（Foxnews）報導，現年25歲的哈洛夫以精神錯亂為由，拒絕對兩項一級謀殺罪和其他殺人罪指控認罪。而這起案件受到新冠疫情、法律糾紛以及哈洛夫在事發時喝下某種化學藥品導致重傷等因素影響，延遲至今年11月28日展開審訊，地點將選在佛州斯圖爾特（Stuart）進行，預計持續約3周時間。

回顧這起事件，哈洛夫當時佛羅里達州州立大學的學生，案發當晚他和家人在一家餐廳內用餐，因為服務生的服務速度度太慢，他大發脾氣後離去。他的父母出於擔心，於是報警求助及通知他的同學到附近找他，不料45分鐘後就傳出鄰居史蒂文斯（John Stevens）和妻子密許肯（Michelle Mishcon）遇襲身亡的消息。

▲左為兇手哈洛夫。右為被害者夫婦。（圖／翻攝自當事人臉書／Martin County Florida）

警方表示，當他們抵達現場後，發現有2人滿身鮮血的躺在地上，哈洛夫則正在啃食史蒂文斯的臉，為此警方出動多支電擊槍和警犬，合4人之力才把他制伏。哈洛夫即使身受重傷，還不斷要求警方直接開槍讓他死亡。目擊者指出，嫌犯一邊揮刀砍人，一邊咆哮大叫，一名鄰居想上前相救時，同樣被哈洛夫攻傷，事後也被送往醫院治療。

哈洛夫被捕後表示，事發時他正在「逃離惡魔的掌控」，對於案發過程只有模糊的記憶，只記得有人朝著他大吼大叫，以及自己拿起了一把砍刀，但不清楚為何要將史蒂文斯夫婦殺害，「就像是這件事突然發生了，而我一點意識都沒有。」

Austin Harrouff leaves Martin County Sheriff's Office following his arrest. pic.twitter.com/bc64ILGbAC — Julius Whigham II (@JuliusWhigham) October 3, 2016

調查人員發現，哈洛夫在案發前曾購買了一些「迷幻蘑菇」，但他的朋友稱這些蘑菇都已被銷毀，且從血液檢測報告來看，並沒有毒品反應。警方還查出他曾在網路搜尋「如何知道你是不是瘋了」。另外，哈洛夫自稱可以看到陰陽兩邊的世界，認為自己就是耶穌，並且還需要「啃食人臉」才能作為消滅邪惡力量的方式。

根據佛州法律，被告會被假定為神智正常，辯護律師必須證明被告有嚴重的精神崩潰，致使其無法理解自己行為，因此檢方和哈洛夫的律師各聘用了一名心理健康專家，他們發現哈洛夫在案發時有急性精神病發作的現象。哈洛夫日前已放棄陪審團審判，將由巡迴法院法官鮑爾（Sherwood Bauer）裁定他犯刑時是否真的精神異常。

目前檢方已放棄尋求死刑，若哈洛夫罪名成立，他將被判處終身監禁，不得假釋，而如果他被裁定精神錯亂，則將會被送往的精神病院，直到醫生和法官認為他不再具有危險為止。邁阿密大學法學教授克雷格（Craig Trocino）透露，其實送往精神病院與無期徒刑無異，因為醫生和法官極不可能冒險釋放像哈洛夫這樣惡名昭彰的兇手。

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