人夫新婚夜「坐床邊狂哭」　原因讓妻子秒翻白眼

@sfitmly Beginilah nikah sama anak tunggal satu satunya suara asli - Fittt

記者趙蔡州／綜合報導

印尼一對夫妻日前舉辦婚禮，不料妻子在洞房花燭夜時，進房就看見新郎坐在床角啜泣，緊張的立刻上前關心，並詢問對方哭泣的原因，沒想到新郎竟回答「我太想我媽媽了」，讓她既傻眼又無奈。影片曝光後立刻引發網友熱議，有人說「感覺像嫁給一個小學生。」

綜合外媒報導，印尼女網友@sfitmly在TikTok表示，她日前與另一半舉辦舉辦婚禮，不料婚禮當晚她一進房間，就看到老公坐在床角啜泣、情緒難以自控，由於老公當天沒有喝醉，她也不清楚老公為何悲傷，只好趕緊上前安慰，並詢問對方哭泣的原因，沒想到老公竟回答「我太想我媽媽了。」

▲老公新婚夜竟坐床角狂哭，原因讓妻子既傻眼又無奈。（圖／翻攝自TikTok）

影片中可以看見，女網友的老公背對鏡頭，坐在床角不斷用手擦淚，坐著哭累了又躺下繼續哭，最後還做出嘟嘴的表情。老公的行為讓女網友既傻眼又無奈，感嘆「嫁給獨生子就是這樣」。

影片曝光後立刻引發網友熱議，有人說「哭成這樣怎麼回事」、「不要浪費青春在他身上」、「感覺像嫁給一個小學生」、「根本就是媽寶男」、「放他回家吧」、「我是獨生女，但我結婚都沒哭成這樣，是我太堅強了嗎。」

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