妹子跳水「竟摔成四肢癱瘓」　泳池趴嗨過頭！昏迷2天睜眼崩潰

▲美國一名女子在泳池派對跳水慶祝,未料頸椎骨折,四肢癱瘓。(示意圖/取自免費圖庫pexels)



記者吳美依/綜合報導

美國女子達娜(Dana Barrett)和好友參加泳池烤肉派對,在贏得一場迷你高爾夫後,興奮跳水慶祝。但是,她卻不慎誤判水深,因此猛撞頭部、陷入昏迷,2天後醒來已經躺在醫院插管,並被診斷頸椎C2樞椎骨折,導致終生四肢癱瘓。

綜合外媒報導,這場悲劇發生在2019年6月29日,達娜跳水後立刻撞到頭部,並且聽見「脖子裂開的聲音」,臉部朝下浮起來。她隱約聽見朋友大喊「別鬧了」,也迷糊意識到男友在幫自己人工呼吸,最後就陷入昏迷。

