死亡自拍！她遭巨浪「瞬間捲走」慘滅頂　丈夫差2秒獨活崩潰

▲伊內絲和丈夫前往義大利旅遊，未料意外去世。（圖／翻攝自Facebook／Ines Gomila）



記者吳美依／綜合報導

義大利南部濱海城鎮波西塔諾（Positano）發生恐怖意外，一對來自阿根廷的觀光客夫妻在海邊散步，才剛架好腳架要自拍，就被突如其來的巨浪捲走、拋入海中。36歲太太伊內絲（Ines Gomila）不幸死亡，52歲丈夫賽巴斯汀（Sebastian Queiroz）順利獲救，他回憶事發過程時悲痛表示，「2秒之內，我們就在水裡了」，根本來不及逃生。

綜合外媒報導，本案發生於23日上午，阿瑪菲海岸（Amalfi Coast）居民聽見呼救聲後，趕緊衝過去拋出繩索，卻還是沒能救回女遊客。不久後，伊內絲的遺體就在幾公尺外被海岸警衛隊尋獲。

▲36歲的伊內絲（Ines Gomila）熱愛旅遊。（圖／翻攝自Facebook／Ines Gomila）



這對夫妻住在阿根廷中部的科爾多瓦（Cordoba），伊內絲非常熱愛旅遊，尤其喜歡義大利，以前就曾造訪當地。賽巴斯汀隔日受訪時說，他們輪流為彼此拍照後才一起自拍，由於稍早就曾被海浪潑濕身體，因此根本沒想到會發生意外，「當時有太陽，雖然海浪波濤洶湧，但我們沒預期到那麼大的波浪會打過來。」

米諾利（Minori）近期天氣不佳，當地官員表示，海水吞噬碼頭、淹過鐵欄杆，還把大量斷木及殘骸沖到海灘上。市長因此下令封鎖海灘，許多學校也宣布停課，因為每年這個時候「海岸往往因暴風雨而波濤洶湧」。