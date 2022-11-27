直升機墜毀深山5人慘死！爆炸聲「震碎」民宅玻璃窗　為47年高齡機

▲南韓江原道襄陽郡一架直升機27日上午墜毀深山，機體爆炸後殘骸四散，至少5人死亡。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓江原道襄陽郡今（27）日上午10時50分發生墜機意外，一架巡視山林大火的民用直升機因不明原因墜毀在縣北面漁城田里的深山，直升機墜毀後濃煙密佈、燃起熊熊烈焰，現場更傳出爆炸聲響，威力大到10公尺外民宅的玻璃窗都被震碎。消防當局發現5具遺體，同時指出該架直升機的機齡達47年。

根據韓媒《中央日報》、《紐西斯通訊社》，該起直升機墜毀意外導致至少5人死亡，分別是71歲的機長李某、54歲副機長金某、20多歲男性機組人員與另2名身份不詳的女性，該輛直升機其實是江原道束草市政府今年負責租賃的直升機，目的是為了巡邏山林大火、向山區居民廣播呼籲防火災等工作。

其實，江原道束草市、襄陽郡、高城郡每3年便會輪流一次負責向民間業者租借直升機，執行山林大火防範任務，29日上午發生事故的機種為S-58T直升機，由束草市府為了進行秋季山火防範作業而從9月18日至12月30日從民間業者租賃，耗資約10億韓元。

29日上午，該架直升機由束草市蘆鶴洞起飛、往襄陽郡的方向飛去，約莫過了1個小時30分鐘後，於上午10時50分墜毀，當時風速為每秒1.2m。

襄陽消防署長崔植鳳（최식봉，音譯）表示，「直升機電池的部份不斷傳出爆炸聲響，導致救難人員無法輕易靠近撲滅火勢。」

一名在墜機地點附近經營民宿的59歲民眾卞某透露，「外面不斷多次傳出『碰』、『碰』、『碰』的聲音，結果我看到後山傳出陣陣濃煙。原本我老公想要去救援機上的人員，不過當他到附近時聽到爆炸聲響，便無法再繼續靠近。」

另外，報導也指出該架直升機為登記在南韓國土交通部的S-58T直升機，由美國塞考斯基飛機公司於1975年2月17日生產製造，是一架至今機齡47年的老飛機，最多搭乘人數可達18人、最快速度為時速196公里、最大上升高度為3800公尺、飛航里程可達720公里，目前南韓國內仍有5架同機種直升機服役中。

報導指出，該機種其實從過去以來在南韓與國外事故頻傳，1989年7月一架同機種直升機從鬱陵島飛往慶尚北道盈德郡時墜落，導致機上20名乘客中，有13人死亡，事發原因初步推斷為引擎年久失修，引起全國公憤。

►快訊／南韓直升機墜毀解體！ 現場找到5具遺體

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》