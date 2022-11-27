整個啤酒瓶「卡屁股裡」！　79歲男爆痛就醫喊：強盜硬塞的

▲ 男子肛門被塞進啤酒瓶。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

委內瑞拉發生一起離譜事件，一名79歲男子因劇烈疼痛就醫，X光一照竟發現一個啤酒瓶硬生生卡在他屁股裡。原來是有一群強調闖入他家，卻沒偷到任何貴重物品，一氣之下才將啤酒瓶從肛門硬塞進他體內。

根據《每日郵報》，這名男子日前因劇烈疼痛前往La Ovallera醫院，X光檢查後發現有異物卡在他的肛門內，仔細一看竟是一個完整的啤酒瓶。他隨後被轉介至約10公里外的馬拉凱中央醫院治療，接受緊急手術，其他細節尚不清楚。

男子說明，有3名男子闖入他位於帕洛內格羅（Palo Negro）的家中，不滿屋內沒有任何貴重物品，憤而將啤酒瓶整個塞入他體內，目前不清楚警方是否會對此案展開調查。

報導說明，若卡在直腸內的異物離肛門很近，某些情況下可用手取出，但主要問題在於異物與直腸壁之間存在很強的吸力。有時醫師會在異物和直腸壁之間插入一根管子，以平衡物體被取出時的壓力，但過程會帶來不適，需要使用鎮靜藥物。若異物進入太深，就可能須進行全面手術。

此前就有一名熱愛收藏軍事用品的英國男子，整理收藏品時不慎滑倒，導致一枚二戰反坦克砲彈當場塞進直腸，馬上送醫急診，甚至驚動軍方拆彈小組到院待命，所幸醫師後來順利將砲彈取出。

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