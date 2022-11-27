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他爽擁9妻爆紅！隔年「一半都離了」　情變原因竟是隔壁鄰居

▲▼巴西網紅亞瑟（Arthur O Urso）娶了9名妻子而爆紅，1年後的現在卻自爆已與其中4位太太離婚。（圖／翻攝instagram@arthurourso）

▲亞瑟甩肉近30公斤後成為帥氣男模，還一度擁有9位妻子，因此爆紅。（圖／翻攝instagram@arthurourso）

記者吳美依／綜合報導

巴西網紅亞瑟（Arthur O Urso）因為娶了9名妻子爆紅，1年後的現在卻已與4位太太離婚。他表示，一家人搬到新住處後，遭到附近居民激烈抗議，房子甚至被噴漆怒斥「魔鬼家庭，滾開！」幾個老婆日益擔心鄰居不友善的態度，最終導致夫妻關係破裂。

▲▼巴西網紅亞瑟（Arthur O Urso）娶了9名妻子而爆紅，1年後的現在卻自爆已與其中4位太太離婚。（圖／翻攝instagram@arthurourso）

▲▼巴西網紅亞瑟（Arthur O Urso）娶了9名妻子而爆紅，1年後的現在卻自爆已與其中4位太太離婚。（圖／翻攝instagram@arthurourso）

▲亞瑟從不避諱分享夫妻生活。（圖／翻攝instagram@arthurourso）

2021年11月，一行人在聖保羅某教堂舉行象徵性集體婚禮，躍上全國新聞版面。亞瑟經過正宮盧瓦娜（Luana Kazaki）同意後，才迎娶另外8名辣妹，而此舉是為了宣揚戀愛自由、抗議一夫一妻制。他從不避諱分享婚姻細節，為了顧及每位妻子需求，還特別規劃「做愛班表」，每天照表操課，以免床事分配不均。

不過，亞瑟坐擁9妻的幸福生活維持不久，其中一段婚姻幾個月後就告吹了。隔年，他帶著8位太太搬到若昂佩索阿（João Pessoa），入住親自設計的房屋「自由之愛大廈」，卻遭致社區居民反彈，今年8月更被噴漆破壞。

亞瑟坦言，一開始「我們當然都很擔心害怕，但有坐下來討論並理解問題。我們的生活過得很好，雖然有一些小分歧，可是在夫妻生活中沒什麼不尋常的。」未料，隨著日子過去，鄰居態度絲毫沒有和緩，他和幾名妻子「小爭吵變得越來越頻繁，而我們達成了分開的共識，和平結束關係。」

▲▼巴西網紅亞瑟（Arthur O Urso）娶了9名妻子而爆紅，1年後的現在卻自爆已與其中4位太太離婚。（圖／翻攝instagram@arthurourso）

▲▼巴西網紅亞瑟（Arthur O Urso）娶了9名妻子而爆紅，1年後的現在卻自爆已與其中4位太太離婚。（圖／翻攝instagram@arthurourso）

▲亞瑟已和4位老婆離婚，期待尋找下一春。（圖／翻攝instagram@arthurourso）

亞瑟堅稱，「每個人都有說出自己的感受，這就是自由愛情應該有的樣子，尊重個人和集體自由，了解什麼時候應該結束，沒有壓力或僵局。」他也希望能夠再找到新伴侶，「我不知道什麼時候會發生，或者我是否會再婚，但我確實想要更多女人。再說，我有一間很大的房子，裡面還有一張大床，必須有人來住。」

 

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