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南韓足球隊成北韓「不能說的名字」　拒轉播比賽、出現國旗秒刪

▲▼南韓足球隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓對南韓足球隊打入世足賽一事絕口不提。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

2022卡達世界盃正式開踢，被稱為死亡之組的H組，目前已在24和25日分別進行了烏拉圭對戰南韓以及葡萄牙與迦納之戰。不過南韓媒體發現，無緣角逐世界盃的北韓並未播出南韓的賽事，而且也對南韓足球隊絕口不提，謹以「某隊」代稱，就連賽場出現南韓的國旗或廣告牌也必須被打上馬賽克才行。

據《南韓中央日報》報導，南韓24日在小組賽首戰中，以0比0踢和烏拉圭，而葡萄牙則在隔日的比賽中，以3比2險勝迦納。北韓中央電視台也對這起國際體育賽事相當關注，播出了葡萄牙對陣迦納的精彩比賽。

然而，體育主播賽前介紹兩隊所在的H組之時，僅對葡萄牙、迦納和烏拉圭進行了介紹，絕口不提同樣被列入H組的「太極虎」韓國，僅表示「某隊」在24日與烏拉圭踢和。報導也提到，北韓會在世足賽期間每天轉播3場比賽，不過電視台不會將球賽直接播出，因為所有賽事都經過了刪節，南韓、美國和日本隊的比賽則一律不播。

▲▼北韓在播放世足賽畫面時，對南韓國旗以及南韓的現代汽車、美國的可口可樂廣告牌打上了馬賽克。（圖／翻攝自北韓中央電視台）

▲▼北韓在播放世足賽畫面時，對南韓國旗以及南韓的現代汽車、美國的可口可樂廣告牌打上了馬賽克。（圖／翻攝自北韓中央電視台）

▲▼北韓在播放世足賽畫面時，對南韓國旗以及南韓的現代汽車、美國的可口可樂廣告牌打上了馬賽克。（圖／翻攝自北韓中央電視台）

此外，《南韓中央日報》和NK News也發現，北韓在播出球賽時，會對畫面進行一些後製。比如在23日D組第一輪法國對戰澳洲隊的比賽中，北韓中央電視台就對觀眾席上的南韓國旗進行了馬賽克處理，另外在卡達和沙烏地阿拉伯的比賽中，北韓也碼掉了南韓現代汽車和美國可口可樂的廣告牌。

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