英格蘭vs威爾斯「球迷大亂鬥」　夜店砸椅飛踢！2分鐘全武行超火爆

▲ 英格蘭隊和威爾斯隊球迷在夜店大打出手。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

卡達世界盃開踢讓引頸期盼的球迷十分興奮，西班牙度假島嶼一家夜店日前就有大批英格蘭隊和威爾斯隊球迷湧入看球，其中幾人為球賽結果發生口角，竟演變成雙方肉搏，數十人互相拳打腳踢、抄起夜店椅子亂砸，讓許多英國網友直呼真是丟臉丟到國外。

England V Wales pre match in Tenerife. pic.twitter.com/P7vywK9fZz — Hauve (@Hauvetime) November 25, 2022

英國今年派出英格蘭、威爾斯2支隊伍參加世界盃，2隊球迷25日晚間不約而同湧入西班牙特內里費島知名夜店「革命」（Revolution）看球，其中一群較年輕的男子和一群較年長的男子發生爭執，很快就演變成拳腳相向，戰場甚至蔓延到整條街，其他許多客人都舉起手機拍下這場大亂鬥。

近2分鐘的影片中，數十名男性在夜店的嘈雜音樂聲下奮力攻擊對方，一名黑衣男子被一掌撂倒在地，差點就要翻跟斗，這時還有一名裸上身的男子抬起高腳椅朝他猛砸，一旁一名頭髮灰白的男子又把椅子砸回去，正中對方頭部。

鏡頭轉向另一邊，可見許多穿著英格蘭和威爾斯隊球衣的男子互相拉扯，一名威爾斯隊球迷抬腳飛踢，當場踢中一名英格蘭隊球迷胸口，還有一群人從夜店門口一路打到對面停車格，場面一片混亂，充滿男性吆喝和觀眾驚呼聲。

這段影片至今累計逾1011萬次觀看，網友紛紛留言表示，「這對英國足球來說真是最糟糕的宣傳，22個人在草地上踢一顆球，一群成年人卻為了結果吵成這樣」、「我們為什麼老是在國外丟自己的臉？其他歐洲人在度假勝地也會這樣嗎？」

至於他們湧入西班牙島嶼看球的原因，報導提到，英國數千名球迷為世足前往加那利群島，是出於對主辦國卡達的疑慮，其中許多人考量到高昂的費用及卡達人權紀錄等道德因素，選擇不前往當地朝聖。

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