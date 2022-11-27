半夜裁員2700人！美連鎖家具店無預警宣布　員工睡醒才知超崩潰

▲「聯合家具工業」無預警裁員近2700人。（圖／翻攝臉書United Furniture Industries）



記者吳美依／編譯

美國知名連鎖家具店「聯合家具工業」（United Furniture Industries）在感恩節前無預警裁員近2700人、立即生效，而且還在午夜前才寄出通知信。員工們紛紛表示震驚，而且許多人當時早已入睡，隔天起床才知道自己突然失業了，相當錯愕。

《衛報》報導，「聯合家具工業」員工在11月21日午夜前收到通知，「根據董事會指示…我們很遺憾地通知您，由於不可預見的業務情勢，公司已經被迫做出艱難決定，終止所有員工的傭雇關係，立即生效」，完全沒有解釋為何突然裁員。

「聯合家具工業」隨後寄出另一封電子郵件表示，「您預期將被永久解雇，在沒有失業者健康保險（COBRA）的情況下，所有福利都將立刻終止」，還指示司機員立刻「歸還設備、庫存商品及寄件文件」，不論是否完成送貨。

▲「聯合家具工業」總部位於密西西比州。（圖／翻攝臉書United Furniture Industries）



一名員工氣憤表示，「這對如此認真工作卻被蒙在鼓裡的勞工而言並不公平」，另一名員工馬丁（TJ Martin）說，「這對我們每個人而言都是巨大打擊…讓大家的情緒都很低落」，他感慨表示，同事們都努力為公司奉獻，甚至把彼此視為家人，未料卻遭這般對待。

23日，「聯合家具工業」前員工妮爾（Toria Neal）已經提起訴訟，她控告公司違反聯邦法律《勞工調適及再培訓通知法案》（Worker Adjustment and Retraining Notification Act），在大規模裁員之前，未能提前至少60天通知。