韓媒：蔡英文打「親美反中」受挫　為國民黨添政黨輪替動力

記者陳宛貞／編譯

九合一大選落幕，南韓媒體分析，台灣這場地方選舉相當於總統蔡英文的期中考，結果是執政的民進黨慘敗，最大在野黨國民黨勝利，可見蔡英文強打的「親美反中」路線未受大眾支持，也為國民黨增添2024年實現政黨輪替的動力。

▲ 蔡英文及民進黨祕書書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

南韓《韓聯社》27日以「台灣地方選舉，執政民進黨慘敗、國民黨勝利」為題指出，這場選舉結果將對尋求2024大選後繼續執政的民進黨及蔡英文第二任期下半場帶來政治打擊，她引咎辭去黨主席就是不小的後果。

報導提到，截至台灣26日晚間10點半，國民黨候選人在21個縣市長中取得13席，民進黨候選人僅拿下5席，民眾黨1席，無黨籍則有2席，並援引《聯合報》報導指出，這是民進黨1986年9月創黨以來地方選舉史上最大挫敗。此次選舉結果和2018年九合一大選差異不大，當時同為野黨的國民黨在22個縣市中攻下15個，贏得2/3席位，民進黨則僅拿下6席。

《韓聯社》分析，雖然此次選舉較看重「人物」，沒有太多爭論餘地，但蔡英文選前強打中國威脅及守護台灣民主，這番結果也代表她強烈的「親美反中」路線輿論支持不如預期。這對於將推派人選接續蔡英文，挑戰2024總統大選的民進黨來說有如火燒眉毛，反之對支離破碎的國民黨來說，反而獲得政權轉移的動力。

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