BBC：九合一大選是對中立場之爭　北京威脅未讓蔡英文民主牌奏效

記者葉睿涵／編譯

隨著台灣成為美中之間的地緣政治引爆點，26日舉行的九合一大選成為了國際媒體關注的焦點，BBC在27日報導了執政的民進黨大敗，總統蔡英文辭去黨主席職務的消息同時，將這場選舉解讀為台灣人民的「親中和反中之戰」。

據BBC報導，總統蔡英文將本次的九合一大選定義為「在兩岸關係日益緊張的情況下對民主的投票」。BBC形容，從理論上而言，由於台灣地方政府對兩岸政策沒有直接發言權，因此地方選舉的重點通常會落在國內問題上，其中包括犯罪、住房與社會福利等。

▲民進黨在2022九合一大選慘敗，蔡英文宣布辭去黨主席職務。（圖／記者李毓康攝）

然而，隨著北京最近加大了對台施壓力度後，蔡英文與其政府紛紛敦促選民利用本次選舉，對外發出堅持民主的訊息。BBC認為，隨著民進黨的選舉策略改變，這場選舉也變成了台灣人民對政府親中或反中立場之爭。

BBC表示，在這場選舉中，2個主要政黨分別代表了2種對中國的不同態度；國民黨雖強烈否認自身的親中立場，但在傳統上仍被人們視為是親中的「鴿派」，主張與中國進行經濟往來，甚至可能支持統一，而蔡英文所帶領的民進黨則與之相反。

▲民進黨選舉失利後，主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

回顧蔡英文在2020年全國大選以壓倒性優勢獲勝的經歷，BBC認為蔡英文當時對中國的立場強硬，並承諾將硬氣對抗北京是勝選的主要關鍵，可惜即使兩岸的緊張局勢在今年8月份達到頂峰，北京直接在台灣周邊舉行大規模軍事演習，民進黨這一次的選舉策略依舊沒有奏效。

BBC將民進黨本次的失利直接歸咎於台灣人民對中國立場的轉變，卻忽略了各地區的民生與候選人在這場選舉中的具體情況。民進黨在本屆選舉失利後，蔡英文也因選舉結果不若預期，即刻辭去民進黨主席一職以示負責，不過她仍將持續擔任台灣的總統。