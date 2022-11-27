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日媒：蔣萬安是國民黨的「希望之星」　未來有望角逐總統大位

記者張方瑀／綜合報導

台灣九合一大選攸關兩岸局勢發展，因此也成為外媒關注焦點，國民黨籍的蔣萬安以57萬的高票，成功當選台北市長。日本媒體就直接點出，這位「蔣介石的曾孫」是國民黨的希望之星，是未來最有力的總統候選人之一。

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）

根據《日本經濟新聞》、《每日新聞》報導，台灣九合一大選屬於地方選舉，主要聚焦於候選人本身和地方派系、社區問題，並非兩岸、國安等重大外交政策主導，與總統大選形成鮮明對比，而台北市也成為各黨派角力的主戰場。

報導提到，現年43歲的蔣萬安是前總統蔣介石的曾孫，最終由他拿下台北市長，對連續兩屆都輸給民眾黨籍現任市長柯文哲的國民黨來說，雖然符合開票前大獲全勝的預測，但重新奪回「台北票倉」仍深具意義。

報導指出，國民黨一直在尋找可以力抗蔡英文的人選，而隨著蔣萬安拿下台北市，他已然成為國民黨的希望之星，是未來最有力的總統候選人之一，是未來總統候選人中的佼佼者。不過，也有分析人士認為，蔣萬安資歷過淺，缺乏政治經驗，短時間之內不太可能參選總統。

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