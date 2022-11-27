　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓小公主尊貴亮相！嫩白臉龐「激似李雪主」　甜蜜緊牽老爸金正恩

▲▼北韓金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

▲金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）本月18日朝東發射1枚新款洲際彈道飛彈「火星-17型」，彈頭最後墜落在日本專屬經濟海域（EEZ），引發國際譁然。事後，北韓官媒首度公開最高領導人金正恩緊牽二女兒視察試射的相片，近日又再度公開金正恩帶著二女兒與軍人們拍攝合照，只見二女兒穿黑色皮大衣，雪白的臉龐和神態激似李雪主。

根據北韓官媒《朝中社》今（27）日報導，金正恩近日再度帶著年僅9、10歲的二女兒金主愛（김주애，音譯）前往飛彈試射基地，與研發火星-17型有功的軍人、國防官員、科學家們拍攝合照。金主愛此次穿著酷似她母親、北韓第一夫人李雪主，擺脫上次亮相時穿上白色大衣的小學生稚嫩感，她緊緊勾住金正恩的手臂，父女倆在飛彈發射車前亮相。

從官媒報導文字可以看出，北韓官方再度證實相片中金正恩身旁的女童，正是金正恩和李雪主的二女兒。報導上次稱呼金主愛為「親愛的子弟（사랑하는 자제분）」，此次更升級為「尊貴的子弟（존귀하신 자제분）」。

▲▼北韓金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

▲▼北韓金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

報導首先表現出，對於北韓成功研發新款洲際彈道飛彈火星-17型的自信，「在人民無條件的聲援下，火星砲-17型絕對是人民自主的偉大創作、擁有實際的戰略性武力，是朝鮮（北韓）名實相符的火星砲。總是在祖國偉業無限奉獻的我國國防科學家、技術者們、軍需勞動階級未來切莫忘記在達成國家核武建設偉業的沉重使命感。」

北韓國防科學院導彈部門專家、科學家、技術者、勞工們在給金正恩的書信中寫道，「即使粉身碎骨，為了敬愛的總書記金正恩同志，將會勇敢奮戰到底！」

《朝中社》指出，為了獎勵此次成功研發火星-17型的功臣，政府甚至以朝鮮勞動黨中央軍事委員會委員長金正恩的名義，為這些科學家們賦予軍事稱號、大舉抬升軍階，包括2名4星隊長、1名3星上將、2名2星中將、9名1星少將等，另外還為火星-17型的移動式飛彈發射車輛（TEL）「車輛321號」獻上英雄稱號、金星獎牌、第1級國旗勳章等。

▲▼北韓金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

▲▼北韓金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

此次合照的焦點莫過於金正恩的二女兒金主愛。南韓《韓聯社》分析，金主愛此次亮相時擺脫上次首度登台時顯露出的稚嫩感，這次金主愛穿上價值昂貴的黑色皮大衣、本來前額的瀏海也刻意往旁梳，其雪白的臉龐與過於接近成人的妝髮打扮，以及在飛彈發射車亮相時勾著金正恩的手臂，都讓人誤以為是李雪主，再再顯示出從金日成以來至第4代尊貴的金氏「白頭山血統」。

南韓北韓大學院總長梁茂進分析北韓再度讓金正恩女兒亮相的動機，「無非是想散播一種訊息，只有核武才能保障下一代的未來。以父親的立場而言，金正恩囑託軍方，請殫精竭慮保護好『白頭血統』第4代。」

至於金主愛未來是否有接班金正恩的可能？梁茂進表示，北韓至今尚未針對金主愛進行神格化、偶像化的工作，因此還無法將金主愛視為接班人看待；而平壤當局之所以讓金主愛在飛彈前亮相，很可能代表著金正恩認為，只有核武才能「保護好我的女兒」。

►北韓「女帝登基」可能嗎？金正恩牽女兒視察飛彈 恐是培育接班人
►金正恩二女兒萌樣曝！眼神寵溺「牽緊緊」看飛彈　延續白頭純正血統

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」4入才890元！保存食物、直接加熱太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
張蘭直播報警！不認張穎穎當媳婦　氣炸：小蟲子
快訊／問鼎2024大位？　盧秀燕回應了
快訊／遭同黨罵「民進黨敗類」！　何志偉回應了
快訊／南韓直升機墜毀解體！　「機上2人」恐罹難
快訊／何志偉被爆「設計陳時中」！　洪耀福嗆：你才是民進黨的敗
快訊／基隆男網咖猝死！　生前詭異搖晃畫面曝
不只陳紫渝！　「4大正妹里長」全當選
吳亦凡出獄「恐遭化學閹割」！恐怖下場曝光
快訊／動怒了！王世堅砲轟王浩宇「太監鞏固什麼盤？」
快訊／同黨轟「黑道進入競選決策圈」　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓直升機墜毀解體！　當局：「機上載2人」恐已罹難　

北韓小公主尊貴亮相！嫩白臉龐「激似李雪主」　甜蜜緊牽老爸金正恩

九合一民進黨重挫　小笠原：選民區分地方與總統選舉

韓媒：蔡英文打「親美反中」受挫　為國民黨添政黨輪替動力

路透：蔡英文又打「中國威脅牌」未奏效　國民黨強攻防疫大勝

日媒：蔣萬安是國民黨的「希望之星」　未來有望角逐總統大位

白俄羅斯外交部長驟逝！從親西方改為挺俄　反對黨：他背叛了人民

赤道幾內亞大選落幕！總統恩格瑪第6度連任　現年80歲已執政43年

九合一選舉聚焦地方　法新社：對2024總統大選影響有限

麥當勞廁所傳尖叫聲！她羊水破裂痛倒在地　3員工「秒變助產士」

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

媽說「長大」要做家事　5歲女兒公主夢碎爆哭

《延禧》最美妃子張嘉倪爆7年婚變！　「老公摟妹回房」她回：愛得起放得下

陳時中哽咽宣布敗選　兒子陳彥安淚水止不住

民眾黨奪2席台北市議員！　學姊黃瀞瑩自行宣布當選

柯基練排球看到「妹子」　秒丟下媽媽衝上前搭訕

快訊／南韓直升機墜毀解體！　當局：「機上載2人」恐已罹難　

北韓小公主尊貴亮相！嫩白臉龐「激似李雪主」　甜蜜緊牽老爸金正恩

九合一民進黨重挫　小笠原：選民區分地方與總統選舉

韓媒：蔡英文打「親美反中」受挫　為國民黨添政黨輪替動力

路透：蔡英文又打「中國威脅牌」未奏效　國民黨強攻防疫大勝

日媒：蔣萬安是國民黨的「希望之星」　未來有望角逐總統大位

白俄羅斯外交部長驟逝！從親西方改為挺俄　反對黨：他背叛了人民

赤道幾內亞大選落幕！總統恩格瑪第6度連任　現年80歲已執政43年

九合一選舉聚焦地方　法新社：對2024總統大選影響有限

麥當勞廁所傳尖叫聲！她羊水破裂痛倒在地　3員工「秒變助產士」

新疆封控逾百天爆示威　烏魯木齊宣布恢復民航、鐵路

民進黨「台北、新竹雙輸」　親綠粉專卻嘆：高估了市民素質

KARA 15周年新歌預告曝光！　「餐桌保留一空位」給荷拉藏思念細節

得票率比上屆高！王惠美旋風式全縣掃街　周一回歸縣政

魔獸霍華德今首度隨隊客場現蹤　雲豹力拚止敗射日

下一步挑戰2024中正萬華立委？　黃珊珊語帶保留：先謝票！

房貸8成「繳20年、30年」　首購妹求問怎選？內行一致選它

上海數百人悼新疆火災死者　與警對峙高喊「不要核酸，要自由！」

北投女闖紅燈過馬路遭撞飛！駕駛跪求奇蹟...頭部重創不治

50歲男狂咳3個月！「咳到失眠」　醫查1病：不容易發現

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

國際熱門新聞

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

民進黨「輸到脫褲」牽動2024　日媒分析「抗中保台」失利原因

葛來儀：九合一選舉關注內政　無法作2024指標

平胸妹「這樣吃」無痛漲奶2倍大！

女友懷孕　綠帽男崩潰：我已經結紮2年

真超狂學霸！26歲三師資格考全通過

日媒：蔣萬安是國民黨的「希望之星」

C羅比賽狂抓褲襠　掏出「不明物體」吃了！

8女礦場拍MV！14礦工持槍衝出「輪流性侵」

王儲豪送勞斯萊斯？　沙國前鋒闢謠

民進黨大敗　美聯社：選民更關心內政

路透：蔡英文「中國威脅牌」未奏效

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

更多熱門

相關新聞

九合一民進黨重挫　小笠原：選民區分地方與總統選舉

九合一民進黨重挫　小笠原：選民區分地方與總統選舉

九合一選舉結果26日揭曉，多家日媒報導執政的民進黨打出「抗中牌」未奏效。日本學者小笠原欣幸則說，選民對於決定台灣未來的總統大選與九合一選舉是分開來思考的。

韓媒：九合一為國民黨增添政黨輪替動力

韓媒：九合一為國民黨增添政黨輪替動力

日媒：蔣萬安是國民黨的「希望之星」

日媒：蔣萬安是國民黨的「希望之星」

俄間諜：入侵烏克蘭前　曾考慮攻打日本

俄間諜：入侵烏克蘭前　曾考慮攻打日本

世足新男神！「南韓9號」IG粉絲暴增15倍

世足新男神！「南韓9號」IG粉絲暴增15倍

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金主愛金珠愛金正恩火星-17型洲際彈道飛彈

讀者迴響

熱門新聞

何志偉哭了！首度揭發「陳時中團隊黑幕」

柯佳嬿驚喜應援《玩很大》　坤達哭了

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

吳亦凡回加拿大「恐遭化學閹割」！3月1次恐怖下場曝

即／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

北市議會洗牌　綠老將梁文傑、江志銘落馬

轉雨降10℃！入冬強冷空氣探13度

快訊／傳陳其邁接任民進黨主席　幕僚回應了

基隆變天！謝國樑被市民討Gogoro

侯友宜115萬票輾壓　3大數據被推爆

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

凶宅掛賣　房仲求深夜11點別看屋

民進黨敗守北港溪！　中部以北全滅

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

全台落馬名單出爐　黑粉崩潰

更多

最夯影音

更多
汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」
聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面