　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華府智庫專家：九合一選舉關注內政　無法作2024指標

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電

九合一選舉落幕，華府智庫專家葛來儀分析，地方選舉多關注內政而非中國，無法作為2024大選指標；學者任雪麗則認為，結果顯示國民黨2024還有戲唱，但須更貼近主流民意才有競爭力。

九合一選舉結果台灣時間26日晚間揭曉，國民黨在21縣市長選舉中贏得13縣市，包括台北、新北、桃園、台中4個直轄市，由總統蔡英文率領的民主進步黨則僅保住5縣市，她因而辭去黨主席，承擔選舉挫敗的責任。

今年九合一地方選舉雖被視為2024年總統大選前哨戰，但華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任、長期關注兩岸議題的葛來儀（Bonnie Glaser）卻不這麼認為。

葛來儀今天接受中央社記者訪問表示，台灣地方選舉主要關注候選人特質及國內議題，而非中國；就她看來，九合一選舉無法作為2024大選的指標（barometer）。

專研台灣政治的北卡羅來納州戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）也表示，九合一選舉主要專注於內政與候選人本身，和兩岸議題關聯極小。但她指出，這場選舉顯示國民黨還未在台灣選舉政治中被淘汰，還是有競爭力的一員。

但她強調，國民黨若真的想有競爭力，一直被媒體貼上「親中」標籤不是好事，需要調整對外訊息，更符合台灣主流民意對現狀的偏好。

 

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」4入才890元！保存食物、直接加熱太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
王世堅被出征仍奪最高票！　4大「扶龍事蹟」一次回顧
31個知名議員候選人落選！　最美醫師、長腿博士都沒上
侯友宜「問鼎2024」有難題！　藍營2人成關鍵
18歲公民權修憲案失敗「反對票高」！　他分析2點嘆可惜
他神預測綠北北基桃竹全敗！　2024點名「2人大戰」
期待高虹安開箱新竹棒球場弊案　律師：找鬼拿藥單

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白俄羅斯外交部長驟逝！從親西方改為挺俄　反對黨：他背叛了人民

赤道幾內亞大選落幕！總統恩格瑪第6度連任　現年80歲已執政43年

九合一選舉聚焦地方　法新社：對2024總統大選影響有限

麥當勞廁所傳尖叫聲！她羊水破裂痛倒在地　3員工「秒變助產士」

民進黨大敗　美聯社：選民更關心交通、經濟等內政

華府智庫專家：九合一選舉關注內政　無法作2024指標

民進黨「輸到脫褲」牽動2024　日媒分析「抗中保台」失利原因

日英陸軍時隔4年在日聯合訓練　想定離島防衛

示威期間為政府喉舌　伊朗法斯社遭駭客攻擊

路透社：台灣反對黨贏得「台北控制權」　總統蔡英文受挫

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

陳時中哽咽宣布敗選　兒子陳彥安淚水止不住

《延禧》最美妃子張嘉倪爆7年婚變！　「老公摟妹回房」她回：愛得起放得下

柯基練排球看到「妹子」　秒丟下媽媽衝上前搭訕

民眾黨奪2席台北市議員！　學姊黃瀞瑩自行宣布當選

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

白俄羅斯外交部長驟逝！從親西方改為挺俄　反對黨：他背叛了人民

赤道幾內亞大選落幕！總統恩格瑪第6度連任　現年80歲已執政43年

九合一選舉聚焦地方　法新社：對2024總統大選影響有限

麥當勞廁所傳尖叫聲！她羊水破裂痛倒在地　3員工「秒變助產士」

民進黨大敗　美聯社：選民更關心交通、經濟等內政

華府智庫專家：九合一選舉關注內政　無法作2024指標

民進黨「輸到脫褲」牽動2024　日媒分析「抗中保台」失利原因

日英陸軍時隔4年在日聯合訓練　想定離島防衛

示威期間為政府喉舌　伊朗法斯社遭駭客攻擊

路透社：台灣反對黨贏得「台北控制權」　總統蔡英文受挫

拍2年終完成！樂天「啦啦隊甜心」張語芯寫真搶先曝

他問「身分證投進票匭怎辦？」　一眾笑翻：自動升級監票員

雙喜！侯家軍「呂家愷當選市議員」又PO抱嬰照：兒子出生了

王世堅被出征仍奪最高票　4件「扶龍事蹟」一次回顧！

白俄羅斯外交部長驟逝！從親西方改為挺俄　反對黨：他背叛了人民

汪小菲不藏了！放閃張穎穎「首張正面親密照」曝光…叫女友暱稱甜炸

直擊／好市多黑五最後機會！民眾搶躺「這張床」　限時下殺83折

31個知名議員候選人落選！最美醫師、長腿博士都上榜

風靡全球「台灣珍奶」高空現調手搖　明年元旦起現身星宇A350新機

赤道幾內亞大選落幕！總統恩格瑪第6度連任　現年80歲已執政43年

一指點穴貓掌橘虎斑秒入睡　網笑：這應該是強制關機啦！

國際熱門新聞

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

民進黨「輸到脫褲」牽動2024　日媒分析「抗中保台」失利原因

平胸妹「這樣吃」無痛漲奶2倍大！

葛來儀：九合一選舉關注內政　無法作2024指標

真超狂學霸！26歲三師資格考全通過

C羅比賽狂抓褲襠　掏出「不明物體」吃了！

女友懷孕　綠帽男崩潰：我已經結紮2年

8女礦場拍MV！14礦工持槍衝出「輪流性侵」

王儲豪送勞斯萊斯？　沙國前鋒闢謠

路透社：台灣反對黨贏得台北控制權　蔡英文受挫

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

民進黨大敗　美聯社：選民更關心內政

44H奶量驚人　她砸50萬縮胸還有E罩杯

更多熱門

相關新聞

吳蕚洋敗選議員嘆：也許歌聲太好聽

吳蕚洋敗選議員嘆：也許歌聲太好聽

曾以一曲《愛江山更愛美人》以及推廣「蜂蜜檸檬」養生法爆紅的吳蕚洋，今年以無黨籍身分參選台北市議員第三選區，卻只拿到1479票，他今日（27日）凌晨3時許在臉書PO文感嘆，結果不如預期，這次雖然勤走市場各地，努力卻沒有變成選票，「也許歌聲太好聽了？讓人以為是賣唱的。笑！」

高雄最高票連任　黃捷深鞠躬：不忘初心

高雄最高票連任　黃捷深鞠躬：不忘初心

最不蔣家的第4代　拋開包袱做台北市民的蔣萬安

最不蔣家的第4代　拋開包袱做台北市民的蔣萬安

侯友宜連任成功　問鼎2024還有2難題

侯友宜連任成功　問鼎2024還有2難題

選戰最心疼誰　「她」獲一面倒點名

選戰最心疼誰　「她」獲一面倒點名

關鍵字：

2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

何志偉哭了！首度揭發「陳時中團隊黑幕」

即／九合一大選「綠地變藍天」　國台辦回應了

北市議會洗牌　綠老將梁文傑、江志銘落馬

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

轉雨降10℃！入冬強冷空氣探13度

快訊／傳陳其邁接任民進黨主席　幕僚回應了

全台落馬名單出爐　黑粉崩潰

侯友宜115萬票輾壓　3大數據被推爆

民進黨敗守北港溪！　中部以北全滅

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

凶宅掛賣　房仲求深夜11點別看屋

基隆變天！謝國樑被市民討Gogoro

韓國瑜輔選32議員「30人當選」

民進黨大選慘敗！高層揪5大戰犯

民進黨大敗！486先生見2人當選不可置信

更多

最夯影音

更多
汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」

汪小菲「愛就愛了」疑認愛張穎穎　網傳飆罵音檔..葛斯齊嘆「難想像大S怎過的」
聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

英男送瓦斯進門被3巨犬狂追　邊跑邊叫嚇爆！女主衝出解圍

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

曹格宣布離婚！結束14年婚姻　與吳速玲發共同聲明「無法理解彼此」

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

陳紫渝當選「真嫁給永福里」　32字勝選感言...笑意藏不住

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面