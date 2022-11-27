民進黨「輸到脫褲」牽動2024　日媒分析「抗中保台」失利原因

▲民進黨慘敗，蔡英文(中)宣布辭去黨魁。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

這場九合一大選中，各地縣市首長選情部分，民進黨的結果不如預期，甚至可以視為「大敗」，原本兼任民進黨黨魁的總統蔡英文，也在26日晚間宣布辭去黨主席一職。而長期注意台灣政局發展的日本媒體，則相當關切這場選舉結果，是否會牽動未來台灣與中國的兩岸關係發展。

日本《讀賣新聞》與《TBS》都不約而同指出，這場九合一大選正是台灣2024年總統大選的前哨戰。《TBS》指出，這次選舉讓親中國的國民黨勢力大增，因此未來台灣與中國的兩岸關係，勢必會受到影響。另外《讀賣新聞》則提到，由於蔡英文即將做滿兩任，因此民進黨下一任的總統候選人，以現任副總統賴清德為主軸之爭，將變得激烈。

另一方面《讀賣新聞》也提到，民進黨這次主打「抗中保台」的訴求，似乎無法起作用，因為地方首長選舉上，選民更重視「人物」，因此以兩岸關係的訴求，在這次的選戰上難以引起共鳴。

這次選舉國民黨確定拿下13縣市首長之位，其中6都贏得4都，而民進黨則拿下5縣市。



更多鏡週刊報導

【九合一選舉】外媒認民進黨慘敗 「他」選前神預測太準！網友再朝聖

【九合一選舉】民進黨大敗 蔡英文宣布請辭黨主席

【九合一選舉】「爆乳田慎節」當選啦！改名16字引關注 成功奪嘉義市議員席次