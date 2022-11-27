浴室「長滿爆噁霉斑」！她受不了離開...驚見房東重招租：還漲價

▲在外租屋最怕的就是踩雷。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者謝欣辰／綜合報導

現代人到外地打拼，一定會有租屋的需求，也最怕踩雷。有位女網友就在《Dcard》抱怨，自己租了一間浴室長滿噁心霉斑的套房，之後受不了退租，但沒想到房東馬上重新招租，「還直接漲價」，讓她傻眼。

原PO表示，「花錢租屋千萬要睜大眼」，並說自己在中部租房，房間內的擺設和環境都勉強及格，不過浴室卻令她受不了，洗澡用的水龍頭不但長滿噁心霉斑，連旁邊置物架也是，「每次洗澡要開水的時候都很煎熬，那個斑真的讓人不敢碰」，最後只好提早跟房東退租。

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沒想到當原PO瀏覽網站，準備尋找下一個租屋處時，卻看到前房東秒上架她這間套房重新招租，甚至還調漲租金，原PO驚呆，「租屋網上的照片完全跟實體不一樣」，房東還在網站上補充「房間位在1樓且乾淨明亮」，但其實打開門就是車庫，而房東卻強調「鬧中取靜、吉屋、周圍採買方便」，才讓原PO決定發文示警。

貼文一出，網友卻覺得很正常，「一樓本來就容易發霉，我之前住一樓，真皮的包包放在房間都發霉，更不用說廁所了」，「難道妳去看房的時候是很乾淨的？然後搬進去才這樣嗎」，「好奇簽約時都沒有先看房嗎」，但也有網友認為房東的確有錯，「最討厭這種跟實體不符的假照」，「把環境清潔乾淨再招租，真的是房東該做的」。