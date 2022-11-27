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第3次世界大戰將來臨？時空旅人曝「戰後樣貌」：地球已沒人類

自稱是時空旅人的網友「曝光」第3次世界大戰的圖片。（圖／翻攝自TikTok）

▲自稱是時空旅人的網友「曝光」第3次世界大戰的圖片。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

自稱是時空旅人的網友透過TikTok帳號「@timevoyagin」分享第3次世界大戰的樣貌，並公布戰爭開始與結束後的圖片。timevoyagin指出，「我們現在被允許公布來自未來的照片」，疑在暗示即使他公開第3次世界大戰的發生，依然不會影響未來發展。

Timevoyagin公開了一個未知城市上空發生巨大爆炸的圖片，接著展示一系列世界各地發生爆炸的畫面，最後出現一個完全被摧毀的地球。Timevoyagin表示，這場戰爭導致人類逃離地球，殘破的家鄉屆時已經沒有任何人類，但倖存的人們都逃到一個名為「行星三角洲」的星球生存。

但許多網友並不買timevoyagin的帳，紛紛表示「圖片假的要命」、「很明顯是AI畫的圖」。還有人開玩笑說，「怎麼辦，我們死定了」、「可以告訴我戰爭開打的日期時間嗎？我要找地方躲起來」、「所以那個太空船票在哪裡買」？

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