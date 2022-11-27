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麥當勞廁所傳尖叫聲！她羊水破裂痛倒在地　3員工「秒變助產士」

孕婦在麥當勞羊水突然破掉，3名員工合力協助生產，最終順利誕下一名女嬰。（圖／擷取自Facebook／Deandre Phillips）

▲3名員工合力協助生產，最終順利誕下一名女嬰。（圖／擷取自Facebook／Deandre Phillips）

圖文／CTWANT

新生命的降臨往往令人猝不及防，準媽媽可能也會在意料之外的地點分娩，美國亞特蘭大（Atlanta）有一對準父母日前前往當地的一間麥當勞用餐，怎料孕婦在上廁所的途中突然分娩，3名值班員工得知後立刻撥打911請求援助，並齊力協助該名孕婦生產，最終順利誕下一名健康女嬰。

根據《紐約郵報》報導，事發於周三（23日）清晨，這對準父母準備前往當地醫院，途中行經一間麥當勞門市，便在裡面用餐稍做休息，當店經理伍瓦德（Tunisia Woodward）走進女廁時，突然聽見該名準媽媽喊叫著羊水破了，她一開始還以為是在開玩笑，怎料發現對方躺在廁所裡，她才驚覺事態不妙。

報導指出，當天其餘2名麥當勞員工聽到尖叫聲連忙跑來查看，發現孕婦痛倒在地，肚子裡的寶寶迫不及待要出生了，其中一名店員緊急撥打911通報，而接線生在救護車抵達之前，則透過電話指導他們協助生產。

伍瓦德表示，當時情況十分緊急，她讓孕婦的雙腳踩在膝蓋上，不到15分鐘的時間，女嬰平安誕生了，「我們都是母親，當下場面相當混亂，我們只能合力搶救女嬰，而爸爸唯一能做的就是接住孩子，他做到了。」

事後，為了表揚這3名員工，麥當勞獎勵每人價值250美元（約新台幣7736元）的禮物卡，而伍瓦德打算用這筆獎金，替母女倆舉辦生日派對。

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