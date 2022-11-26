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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔣萬安勝選台北市長！　「謝謝陳時中、黃珊珊、沒投票給我的人」

記者崔至雲／台北報導

今（26）日是九合一大選日，經過近4個小時的開票時間，國民黨台北市長候選人蔣萬安一路領先，終於於19時50分蔣萬安陣營正式宣布勝選。台下支持者大力揮灑旗幟，高喊「市長好！」蔣萬安上台後情緒激動表示，「各位朋友我們做到了！」同時他也向對手黃珊珊、陳時中表達最高敬意，同時也謝謝沒有投票給他的人，感謝他們感謝展現明主風範，讓選舉圓滿落幕。

蔣萬安大約近8點從舞台後端一路走向舞台，雖然短短的路程，但因支持者簇擁，他花了近5分鐘才走上台。蔣萬安表示，這場價值的聖戰我們辦到了，不只是他的勝利，也是市民的勝利，大家用手中選票讓善良戰勝側翼、民主戰勝黑箱、光明戰勝黑暗。

蔣萬安表示，他要向黃珊珊和陳時中表達最高的敬意，要向他們兩位致意，感謝他們在選舉過程對他的許多指教，他們是非常可敬的對手，感謝兩位展現了民主的風範，也謝謝他們兩位，讓這次選舉圓滿落幕。「我也要謝謝所有的好朋友對萬安的支持，為了台北的發展，未來我們還需要彼此合作。 」

▲▼ 蔣萬安 。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔣萬安 。（圖／記者林敬旻攝，下同）

蔣萬安回想從今年五月宣布參選的日子，他表示，這一路走來非常艱辛、並不容易，他沒有龐大的行政資源，但是他用雙腳走遍的足跡、汗水滴下的印記、跟市民互動留下的溫度，來展現我要領航台北的信心、決心與誠心。他對台北的使命、對這片土地的情懷、市民朋友對他的期待與信任，都是他最重要的初心與後盾。「而各位你們始終的陪伴與相挺，更是我堅持奮戰、持續走下去最重要的原動力。謝謝你們！」

蔣萬安說到，當我們歡欣迎接勝利的同時，也是我們準備迎接嚴肅挑戰的開始。全球化下的台北，沒有停下來的腳步、沒有辦法停下。未來他會用人唯才、籌組堅實而且強大的市府團隊，我要打造一個廉能、有效率、服務型的政府，市政的推動不但要有效率、有成績，也要有人情味。

蔣萬安說，他會牢記對市民的承諾，也會實踐他提出的政策，他會帶領台北，加大步伐、帶領台北發揮潛力，他要帶領台北躍入世界的行事曆，帶領台北讓世界看到台北的偉大與爆發力。

蔣萬安提到，台北光榮的篇章，今天又再翻過一頁，未來不分藍綠白、不分你我他，一起在台北共融共好、開創築夢、實踐自我。
 

▲▼ 蔣萬安 。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）

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