▲義大利伊斯基亞島發生嚴重土石流。(圖/推特/@doyaksec)

記者王佩翊/編譯

義大利第勒尼安海的火山島伊斯基亞島26日發生土石流,截至目前為止已造成8人死亡、13人失蹤。根據當地媒體報導指出,土石流吞沒了多棟建築,目前有關當局仍在持續可能失蹤的人員。

#italy #tragedy #island of #Ischia. Today around 5, in #Casamicciola #Terme , a landslide originated from the upper part of via Celario which reached the seafront in Piazza Anna De Felice. 8 dead and 13 missing including a baby pic.twitter.com/AfT2v59uZL