陳時中宣布落選　陳建仁：他仍是世界公認傑出防疫指揮官

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中投入選戰137天，26日晚間7點左右登台宣布敗選。陳時中競選總部榮譽總幹事陳建仁說，阿中這場選戰雖然沒辦法贏得勝利，但他仍然是世界上公認的傑出防疫指揮官，「阿中仍然是在台灣的衛生福利的工作上，造福2300萬人民」，我們努力不夠，沒辦法贏得勝仗，謝謝大家

▲九合一選舉陳時中開票之夜，陳建仁上台發表談話。（圖／記者李毓康攝）



身為陳時中的榮譽主委，陳建仁表示，在場支持阿中的朋友，謝謝相挺到現在。過去137天裡，看到大家為台灣、為台北挺身而出，阿中也在這次選戰盡了最大努力，感謝他這樣努力，為台北找出最好的發展政見。他的政見，相信可以使台北更好。這場美好的仗已經打過，還是讓我們勇敢向前，看到美好的未來。

陳建仁說，民主政治有輸有贏，但是我們永遠保持一個勝不驕敗不餒的態度，希望我們能夠不斷為台灣人民爭取更美好的未來；我們跌倒了，站起來會勇敢向前走，感謝台灣人民一路相挺到現在。

陳建仁表示，在這場美好的仗裡，我們可以看到台北市民對我們的支持，接觸到每個眼神、每一雙手，都讓我們對台北的發展充滿無限激勵，使台北更好。

「阿中盡了很大的努力。」陳建仁說，阿中這場選戰雖然沒辦法贏得勝利，但他仍然是世界上公認的傑出防疫指揮官，「阿中仍然是在台灣的衛生福利的工作上，造福2300萬人民」，我們努力不夠，沒辦法贏得勝仗，謝謝大家，也致上最高的歉意。