被側翼出征後奪最高票！王世堅6度當選北市議員　「深深謝謝大家」

▲民進黨台北市議員王世堅高票連任。（資料圖／記者呂晏慈攝）

記者李姿慧／台北報導

民進黨「頭號柯黑」、北市議員王世堅因日前一句「欠黃珊珊一次」，遭側翼出征，讓藝人于美人不捨喊出「搶救王世堅」，台北市議員第四選區(中山區、大同區)開票出爐，在13人搶8席激烈戰況下，王世堅奪第四選區最高票，連任成功，第6度當選北市議員，在臉書上深深感謝支持，強調「您要的正義我做得到」。

根據中選會晚間7時48分公布，王世堅已拿下27,017張票，得票率16.63%，拿下第四選區最高票，王世堅晚間在臉書上表示，「深深謝謝大家的支持與肯定，阿堅一定會全心全意的服務，高品質的問政，強而有力的監督，來報答選民對我的栽培與支持，您要的正義我做得到。」

民進黨「頭號柯黑」王世堅，已擔任過台北市前後共5屆市議員、1屆立委，擁有高人氣的王世堅每次得票率都名列前茅，因在議會質詢監督台北市柯文哲「火力全開」，有「柯黑議員」封號，在議會質詢話題十足。

今年台北市議員選戰中，王世堅因一句「欠黃珊珊(民眾黨北市長參選人)一次」，即便表態他全力替陳時中拉票，仍被誤傳和誤解為「支持陳時中、票留黃珊珊」，遭綠營側翼圍剿出征，要求該除黨籍，甚至還有電話部隊騷擾，讓王世堅氣炸，回嗆攻擊者「回去當太監」，獲不少網友力挺，藝人于美人也喊出「搶救王世堅」。

台北市議員第四選區（中山、大同）共有13位候選人，出現13人搶8席戰況，國民黨提名4人、民進黨提名4人、無黨籍提名1人、民眾黨提名1人、時代力量提名1人，另新黨及小歐盟也各提名1人，老將王世堅自開票後一路遙遙領先並以最高票當選，6度當選市議員。



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