「田慎節真的會上欸！」鄉民見票數驚呆　他曝唱票影片：要罰幾萬

▲田慎節。（圖／翻攝自Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」自參選以來受到極大關注，根據中選會網站，目前投開票所數91所已開79所，她目前排名第10高票。消息曝光後，不少網友也熱烈討論，「田慎節有機會喔」、「田慎節真的會上欸」。

有網友在PTT的HatePolitics板上，以「田慎節真的會上欸」為題發文，表示本來以為田慎節是出來玩的而已，結果看到目前票數，好像真的有機會選上。

另名網友也以「田慎節有機會喔」為題發文直呼，該區要選10席議員，田慎節現在有在排名內，很有機會當選；同時她也好奇，唱票人員開票時，是要怎麼喊田慎節的名字？

討論文曝光後，不少網友表示，「小商人臉書有很多人上傳開票影片可以聽」、「政見發表會其實比一堆人有料」、「她選上，我就去支持」、「本大聲斥責但實在太大」、「推動全台第一個性專區啊，很多男人非常需要」、「笑死，恭喜恭喜」。

事實上，嘉義第一選區（東區），共有18人搶10席，雖然目前仍在開票中，不過截至晚上6時48分止，田慎節已獲得2392票，得票率5.51%，正好排名第十。

此外，網路紅人小商人在粉專上貼出唱票影片表示，「我只想讓大家看，田慎節連擊影片，我想知道這個要罰幾萬，給這位唱票人員一個讚。」田慎節本尊也留言，「謝謝唱票人員，辛苦了！」