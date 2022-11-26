佛州州長迪尚特聲勢漲　馬斯克：2024美國總統大選支持他

▲社群網站推特老闆馬斯克（左）與新任佛羅里達州州長迪尚特（右）。（組圖／路透）

中央社華盛頓25日綜合外電報導

社群網站推特（Twitter）老闆馬斯克（Elon Musk）今天表示，最近成功連任的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）若競選美國總統，他會在2024年總統大選支持迪尚特。

迪尚特本月稍早以高出近20個百分點的得票率差距擊敗民主黨籍對手克利斯特（Charlie Crist），不僅成功連任佛州州長，也鞏固自己作為共和黨頭號新星的地位。

路透社報導，政治專家一直給予迪尚特高度評價，他被視為前總統川普（Donald Trump）競逐2024年共和黨總統候選人的潛在挑戰者。川普10天前已經宣布，他會角逐共和黨黨內總統候選人提名。

馬斯克在推特發文表示：「我對2024年總統的偏好是明智且中間溫和派人士。我曾希望拜登（Joe Biden）政府會是如此，但截至目前為止我很失望。」

被問及是否會在2024年總統大選支持迪尚特，馬斯克推文回覆說「是的」。

他還提到：「提醒一下，我曾是歐巴馬（Barack Obama）和拜登總統的重要支持者，且是（不情願地）投票給拜登而不是川普。」

馬斯克曾在今年6月表示，他傾向支持迪尚特競選2024年總統，還說迪尚特會在大選輕鬆擊敗拜登。