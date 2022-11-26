孕婦蹲廁一用力！下秒羊水破裂疼痛倒地　麥當勞店員15分鐘神奇接生

記者葉睿涵／綜合報導

美國喬治亞州23日發生了一起驚魂事件，一名孕婦在丈夫的陪同下，來到亞特蘭大市一家麥當勞用餐，豈料她卻在上廁所時突然一陣腹痛，下秒羊水破裂，導致她只能在廁所生產。

綜合美媒報導，店員伍德沃（Tunisia Woodward）回憶，當天孕婦與丈夫到餐廳用餐不久後，便到廁所去如廁，突然伍德沃與凱格勒（Sha'guerria Kaigler）、布魯-穆雷（Keisha Blue-Murray）2名店員聽見，廁所傳來一聲刺耳的尖叫。

他推開門後發現，這名孕婦正倒在地板上，羊水也破了一地，而且孕婦還因為難忍疼痛，呼吸沉重並不斷呻吟。於是，伍德沃趕快衝進洗手間幫忙，並吩咐凱格勒撥電給急救專線911。

▲孕婦在麥當勞生下一名女兒。（圖／翻攝自YouTube）

然而，由於孕婦已經快生了，救護人員也完全來不及趕到現場，於是伍德沃便決定讓孕婦在麥當勞生產。他和孕婦的丈夫一人握住一隻手，不斷鼓勵孕婦用力，甚至還讓孕婦在生產過程中咬住他的手，以緩解疼痛。

伍德沃描述，孕婦當時崩潰大喊，「我不要在廁所生小孩」，於是他只能安撫孕婦，「沒關係，妳今天就會有一個可愛的小寶寶了」。奇蹟的是，孕婦大概只花了15分鐘，就成功將小寶寶生了出來，那時候救護人員甚至還沒抵達現場。

為了表揚這3名員工，麥當勞宣布將獎勵這3名員工每人250美元（約7736元台幣）的禮物卡，而伍德沃則打算用這筆獎金在店裡為孕婦及她剛出生的女兒舉行慶祝派對。