墨西哥演唱會槍擊「至少1死」　剛散場就出事！粉絲驚逃畫面曝光

記者吳美依/綜合報導

墨西哥米卻肯州(Michoacan)發生槍擊事件,委內瑞拉籍歌手奧申(Danny Ocean)舉辦演唱會,未料才剛結束不久,會場外面竟有武裝份子開火,至少造成1人死亡,10人受傷。尚未離開的粉絲正好錄下轟然巨響,他們也嚇得趕緊找地方躲藏,相關畫面在推特瘋傳。

El Financiero報導,這起槍擊案發生在25日晚間11時30分,大莫雷利亞鬥牛場(Plaza de Toros Monumental de Morelia)入口附近2輛皮卡車遭槍擊,擋風玻璃碎裂,車身滿是彈孔。

▲墨西哥的演唱會現場發生槍擊。(圖/翻攝推特)



警方趕赴現場後,在其中一輛車內發現遺體,他們僅透露已逮捕一名嫌疑人,但未說明其他細節,而兇手開槍動機至今不明。

奧申震驚地在社群媒體發聲,「如果我們是帶著愛的訊息而來,我不了解為什麼會發生這種事情,甚至不知道能說些什麼,我從未遇過這種狀況。請照顧好自己,我與你們同在。」他強調,「這不會改變我對墨西哥每一個角落的愛。」

No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincon de Méx