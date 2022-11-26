LIVE／陳時中開票晚會登場！差距膠著　支持者祈禱逆轉勝

▲九合一選舉陳時中開票之夜，民眾持續在北平東路競選總部前關心開票狀況 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一大選及憲法修正案公民複決（18歲公民權）投票26日登場，下午4點一到，個投票所紛紛轉為開票據點。在台北市長部分，開票後「三腳督」態勢持續膠著，領先的蔣萬安距離第2名的陳時中差距僅約2萬多票，隨時有翻盤可能。陳時中的開票晚會約在晚間6點左右開始，現場聚集上千名支持者持續集氣，《ETtoday東森新媒體》將全程直播。

2022年九合一大選於26日上午8時至下午4時進行投票，今年台北市長選戰激烈，一共有12人角逐大位，其中包括國民黨台北市長候選人蔣萬安、民進黨台北市長候選人陳時中，以及獲得民眾黨主席柯文哲支持的無黨籍台北市長候選人黃珊珊。

議員部分，由於台北市人口數低於250萬人，因此第一選區士林北投、第三選區松山信義各減少1席；第一選區北投士林區25選12，第二選區內湖南港區13選9，第三選區松山信義區16選9，第四選區中山大同區13選8，第五選區中正萬華區18選8，第六選區大安文山區27選13，第七選區平地原住民2選1，第八選區山地原住民3選1。

台北市選舉委員會26日傍晚統計，此次台北市總投票率約為64％，與2018年的投票率65.97％相比略低，但因64%是各區約於3時50分回報，最後數字可能還會異動。