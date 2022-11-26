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俄間諜大爆：普丁入侵烏克蘭前「曾考慮攻打日本」！

▲▼ 俄羅斯總統普丁20日視察梁贊地區軍事基地 。（圖／路透）

▲密報指出，普丁原本是想出兵攻打日本。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯出兵烏克蘭超過9個月，如今卻有俄國間諜爆料，早在下令入侵烏克蘭前，普丁曾打算在2021年夏天攻打日本。除了必要軍事設備外，俄羅斯當局更早已準備好大量的宣傳機器，要替日本貼上「納粹」與「法西斯主義」的標籤。該份密報已經被俄羅斯聯邦安全局官員認證是內部人士所寫，不過內文並未提到普丁最終改變進攻對象的原因。

根據《新聞周刊》報導，一名代號為「變革之風」的俄羅斯間諜在3月17日寫了一封信給流亡法國的俄羅斯人權活動人士奧謝金（Vladimir Osechkin）。消息指出，變革之風定期會寫信給奧謝金，並經常在信中寫到俄羅斯聯邦安全局內部對於普丁下令攻打烏克蘭的憤怒與不滿。

▲▼普丁27日在莫斯科智庫會議時，特別在發言上針對南韓發出警告。（圖／路透）

▲俄羅斯早在2021年就已準備開啟「宣傳戰」。（圖／路透）

該封電子郵件已經獲得俄國聯邦安全局不具名官員認證，的確是由內部人士所寫。密報經過翻譯並解析後的內容指出，「俄羅斯在2021年8月開始，非常認真地準備與日本發生局部軍事衝突。」

不僅如此，內文還提及，俄羅斯甚至也啟動了宣傳機器，企圖替日本貼上「納粹」與「法西斯」的標籤。然而在被問到為何俄羅斯反而在幾個月後轉換目標改攻打烏克蘭時，該名間諜僅表示，「這個問題應該由其他人回答。」

密報指出，俄國聯邦安全局在2021年8月公開了此前一直保密的機密文件，內容提及日本二戰期間在集中營針對囚犯進行生物武器測試。俄羅斯反常地在2021年的夏天不斷釋出「針對日本」的各項消息，企圖讓民眾相信日本人是法西斯份子。

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