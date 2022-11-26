美聯社：台灣選民更關注地方議題　中國影響不大

▲九合一選舉26日登場，投票所上午8時開放，出現排隊投票人潮。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

九合一選舉26日登場，目前正持續開票中。美聯社報導，儘管國際觀察人士與執政黨民進黨試圖把這次的選舉與中國長期威脅連結起來，但許多專家認為，中國因素在本屆選舉中不會發揮太大作用。

「國際社會把風險拉得太高」，台灣大學政治系教授王業立（Yeh-lih Wang）認為，外界把台灣地方選舉拉升到國際層次，彷彿關乎到台灣的存活。總統兼民進黨主席蔡英文曾多次公開提及「抗中保台」，但是民進黨台北市長候選人陳時中競選期間，提到中共威脅議題次數不多，很快就把焦點轉至地方議題。競選期間，很少人提及中國針對台海展開的大規模軍事演習。

專家表示，這與選民不感興趣有關。王業立直言，「我認為，如果無法在台北炒熱這議題，那對於南部城市來說，這根本就不用列入考慮」。競選重點聚焦地方議題，包括台中市空氣汙染、台北南港科技園區的交通壅塞及新冠疫苗採購政策等。

報導指出，問題在於國民黨、民進黨兩大政黨的表現，因蔡英文與國民黨主席朱立倫都是精心挑選候選人，這將影響他們的黨內地位以及政黨未來2年的力量。財團法人台灣民意教育基金會董事長游盈隆（You Ying-lung）指出，選舉結果將顯示出國人對執政黨過去2年表現的態度，若民進黨失去許多席次，施政將面臨極大挑戰。

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