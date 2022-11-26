快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中　民進黨大崩盤

▲高嘉瑜預言民進黨選情「一屍五命」成真了！（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

九合一大選今（26日）投票結果陸續出爐，民進黨在台北市、新北市、桃園市、新竹市、基隆市全數敗選，印證民進黨立委高嘉瑜日前鐵口直斷，林智堅深陷論文門、新竹球場爭議，恐會造成北北基桃竹選情「一屍五命」的言論。稍早，民進黨新北市長候選人林佳龍自行宣布敗選，也確定了高嘉瑜「一屍五命」預言成真。

民進黨立委高嘉瑜先前曾表示，林智堅深陷論文門、新竹球場爭議，恐怕會造成北北基桃竹選情「一屍五命」，遭到黨內撻伐，綠營支持者更砲轟她「扯後腿」，前桃園市議員王浩宇更檢舉她違法黨紀。如今，民進黨今晚確定在北、北、基、桃、竹全面崩盤敗選，對照高嘉瑜的一屍五命的預言，可謂一語成讖。

▲民進黨今晚在北北基桃竹全面潰敗！（圖／ETtoday攝影中心攝）

針對高嘉瑜百分之百命中民進黨北北基桃竹選情，不少網友紛紛在網路論壇、相關報導下直呼「接地氣，預言100%」、「一屍五命，高委員神預言」、「一屍五命，懷念先知」、「神準鐵口直斷，一屍五命」、「真的一屍五命，嘉瑜果然是先知。而先知通常是孤獨的，尤其是在民進黨裡」、「先知總是孤獨的」。

高嘉瑜今晚在政論節目緊盯開票狀況，民進黨在多縣市開票不如預期，她直言「側翼網軍在選前到處出征別人」，包括館長、王世堅，甚至新竹高中生都受害，對中間選民、年輕人的影響很大，她痛批「同溫層自我感覺良好」。

高嘉瑜痛批，當這些側翼認為可以輾壓其他的聲音，造成黨內只有一種聲音，變成一言堂，出征到最後，只有自己人抱團取暖，更嚴重的是，黨內許多前輩紛紛出走，讓民進黨越來越小。

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