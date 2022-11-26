快訊／澎湖前縣長打敗現任　陳光復自行宣布當選「藍天變綠地」

▲陳光復。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

民進黨澎湖縣長候選人陳光復於今（26）日傍晚，在競選現場自行宣布當選澎湖縣長。他表示，「我有跌倒，我有爬起來，我會更謹慎更努力，為了澎湖全力打拚。」

在競選總部接受記者詢問當選的心情時，他表示，雖然很辛苦，跌倒又爬起來，「我會更珍惜，希望鄉親父老給他更多指導，跌倒再爬起來，就不容許再跌倒，這是我要努力的，那美好的蛋雖然打破，但是這個冠冕我們要維持他的尊榮，我會更加努力！」

陳光復今年67歲，2014年曾任澎湖縣縣長，達成澎湖首次政黨輪替，但在2018年連任失利；曾任中華民國總統府國策顧問，現任台灣國際標準電子股份有限公司董事長。

值得注意的是，陳光復與國民黨候選人賴峰偉曾在2018年對陣，然而他連任失利，因此今年的選舉被外界認為是「王子復仇記」。如今隨著陳光復順利當選，澎湖再次「藍天變綠地」。

陳光復小檔案

黨籍：民進黨

年齡：67歲

經歷：2014年曾任澎湖縣縣長，達成澎湖首次政黨輪替，但在2018年連任失利；曾任中華民國總統府國策顧問，現任台灣國際標準電子股份有限公司董事長。

政見：

1、醫療

縣民免費接種肺炎鏈球菌及HPV疫苗；補助30歲以上縣民成人健檢；補助65歲以上長者假牙，全口四萬，半口兩萬；成立澎湖離島醫療救護基金，解決緊急交通與醫療後送需求。；對接國際先進醫療技術，設醫療特區，創造優質醫療發展環境。

2、照顧

軍公教地域加給與金馬同級；提高照服待遇，改善人力缺口，普設安養、長照機構；建造社會住宅，補助老屋整建，照顧青年居住需求，售屋、租屋、包租代管，多管齊下；爭取漁民傳統主兼營捕魚權益，改善生計。

3、幼童

補助國小學童制服、文具、校外教學費用，減輕家長負擔；各鄉市閒置空間廣設室內共融式遊戲場，帶小孩免颳風；推動非營利幼兒園及私幼準公共化，寒暑假也照顧得到。

4、觀光

淡季免擔心，冬季運動賽事、民俗慶典活動、地方文化推展，專案機票優惠；打造海洋生態觀光樂園，加速水下博物館啟動，採用元宇宙及沉浸式科技，開拓客源；澎防部營區歷史建築等部分優先開放，加強軍事觀光，冬季阿兵哥回娘家享好禮。

5、產業發展

建置再生能源示範電廠，廢能轉電能，垃圾不外運；研議縣府歷史建築轉型為文創會展場域，納入青年創業空間，鼓勵個體創新；建立招商及產創輔導多元平臺；成立智慧科學園區，鼓勵就業；加速建造外垵製冰廠，並協助農漁民冷鏈需求，強化通路行銷。

6、永續

廢水不排海，污水下水道加速接管，保護海洋；海巡嚴厲掃蕩，捍衛澎湖漁場，加強打擊大陸漁船盜捕濫採；復育近海漁業，強化養殖漁業產能，修石滬，代代有魚吃。