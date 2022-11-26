貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇到摔飛數公尺...網：魔術師

▲阿嬤走在斑馬線上遭未禮讓貨車嚇到。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

23歲林姓男子駕駛自小貨車行經路口，疑似未禮讓斑馬線上羅姓婦人，導致羅婦人因驚嚇跌倒並造成手腳受傷，員警獲報立即趕抵現場處理，駕駛人酒測值為零，後續肇事責任由警方調查釐清中；網友看到畫面紛紛留言「飛好遠」、「十字路口的魔術師」。

▲跌跌撞撞的倒向數公尺外路邊導致手腳扭傷。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，21日10時59分許，林姓男子駕駛自小貨車沿桃園市桃園區和平路行駛，準備左轉中正路(往三民路方向)時，未禮讓羅姓阿嬤(行人、72歲)，導致其受驚嚇跌跌撞撞倒向數公尺旁路邊，並造成手腳扭跌傷，警方獲報即趕抵現場，協助傷者送醫，經實施測試，林男酒測值為零，後續肇事責任由警方釐清中。警方呼籲汽機車駕駛人行經路口，應減速禮讓行人，以維護交通安全。

▲▼自小貨車未禮讓行人造成阿嬤驚嚇受傷。（圖／桃園警分局提供）

有網友將影片傳到社群，網友對於羅婦並未踫倒貨車，且跨張的跌倒數公尺外路邊，一度質疑是否為「踫瓷」，因為「飛好遠」，也有網友表示，「金牛逼獎最佳女主角：十字路口的魔術師」，但有的網友則說，車輛應該是先禮讓行人，她應該是被嚇到扭倒腳才變成這樣」。