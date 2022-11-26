　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇到摔飛數公尺...網：魔術師

▲阿嬤走在斑馬線上遭未禮讓貨車嚇到。（圖／桃園警分局提供）

▲阿嬤走在斑馬線上遭未禮讓貨車嚇到。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

23歲林姓男子駕駛自小貨車行經路口，疑似未禮讓斑馬線上羅姓婦人，導致羅婦人因驚嚇跌倒並造成手腳受傷，員警獲報立即趕抵現場處理，駕駛人酒測值為零，後續肇事責任由警方調查釐清中；網友看到畫面紛紛留言「飛好遠」、「十字路口的魔術師」。

▲跌跌撞撞的倒向數公尺外路邊導致手腳扭傷。（圖／桃園警分局提供）

▲跌跌撞撞的倒向數公尺外路邊導致手腳扭傷。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，21日10時59分許，林姓男子駕駛自小貨車沿桃園市桃園區和平路行駛，準備左轉中正路(往三民路方向)時，未禮讓羅姓阿嬤(行人、72歲)，導致其受驚嚇跌跌撞撞倒向數公尺旁路邊，並造成手腳扭跌傷，警方獲報即趕抵現場，協助傷者送醫，經實施測試，林男酒測值為零，後續肇事責任由警方釐清中。警方呼籲汽機車駕駛人行經路口，應減速禮讓行人，以維護交通安全。

▲▼自小貨車未禮讓行人造成阿嬤驚嚇受傷。（圖／桃園警分局提供）

▲▼自小貨車未禮讓行人造成阿嬤驚嚇受傷。（圖／桃園警分局提供）

▲▼自小貨車未禮讓行人造成阿嬤驚嚇受傷。（圖／桃園警分局提供）

有網友將影片傳到社群，網友對於羅婦並未踫倒貨車，且跨張的跌倒數公尺外路邊，一度質疑是否為「踫瓷」，因為「飛好遠」，也有網友表示，「金牛逼獎最佳女主角：十字路口的魔術師」，但有的網友則說，車輛應該是先禮讓行人，她應該是被嚇到扭倒腳才變成這樣」。

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」4入才890元！保存食物、直接加熱太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／射氣球收5200！　夜市管委會出手懲處了
快訊／桃園投票率僅46%！　剩30分鐘截止
快訊／朱立倫穿KMT外套投票違法？　中選會回應了
「突冒尷尬狀況」選務人員急了！　女主播大聲回1句話秒解窘境
公園深夜變身「流鶯一條街」！東京新奇景　40賣淫妹站壁等恩客
選後宣布戶外脫口罩　莊人祥鬆口：下周一開會討論
搭高鐵返鄉投票！北漂哥震驚「身分證在公司」　隔4小時神逆轉
快訊／不聽警勸導...2電視台攝影進投票所內部拍攝　超慘下場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南花園夜市玩射氣球5200元　攤販遭停業1個月

快訊／高雄女撕毀里長選票當場被逮　違反選罷法開罰

快訊／高雄93歲阿公建國國小投票　樓梯上滑倒...虛驚一場

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇到摔飛數公尺...網：魔術師

桃園版玩命關頭！轎車撞分隔島180度側翻噴飛影片曝...又是酒駕

快訊／台中阿嬤「買菜路過福德廟投票所」倒地　電擊6次不治

快訊／不聽警勸導...2電視台攝影進投票所內部拍攝　超慘下場曝

九合一選舉投票日！5.2萬警力維安　47人違規「28人撕毀選票」

獨／警察護選票遇劫！　早餐被猴子搶走...他怒PO「嫌犯」囂張照

首次投票不懂流程　桃園陸配撕選票候選人頭像...打算投票匭

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

貼心貓皇「進電鍋」幫洗米　奴才無奈：那不是貓砂欸

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

萌弟求唸書卻被回「我不要」　崩潰大哭...媽：書名長這樣

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

巴西16場不敗追平紀錄　理查利森側掛金鉤進球

台南花園夜市玩射氣球5200元　攤販遭停業1個月

快訊／高雄女撕毀里長選票當場被逮　違反選罷法開罰

快訊／高雄93歲阿公建國國小投票　樓梯上滑倒...虛驚一場

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇到摔飛數公尺...網：魔術師

桃園版玩命關頭！轎車撞分隔島180度側翻噴飛影片曝...又是酒駕

快訊／台中阿嬤「買菜路過福德廟投票所」倒地　電擊6次不治

快訊／不聽警勸導...2電視台攝影進投票所內部拍攝　超慘下場曝

九合一選舉投票日！5.2萬警力維安　47人違規「28人撕毀選票」

獨／警察護選票遇劫！　早餐被猴子搶走...他怒PO「嫌犯」囂張照

首次投票不懂流程　桃園陸配撕選票候選人頭像...打算投票匭

台南花園夜市玩射氣球5200元　攤販遭停業1個月

台東市因鄰里調整　提醒民眾出門前確認投票地點

日本將迎戰哥斯大黎加　日媒分析滿足「2條件」有望提前晉級

呂薔消失一年「突把頭髮剪短」　無預警宣布喜訊！

魏瑞廷投下神聖一票　第一次看見選票上的自己：這就是民主！

基隆+183！專責病房空床率66.7%　林右昌籲遵守防疫規定

澳洲海灘一片肉色！2500人「脫光交疊」秀身材　背後原因曝光

快訊／桃園市投票率僅46%　選委會籲把握最後時間

宣布出櫃遭家人冷眼「很丟臉」　他不滿差別待遇：5親戚也是同志

快訊／高雄女撕毀里長選票當場被逮　違反選罷法開罰

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

社會熱門新聞

即／新北男蓋完票後當場撕毀　遭警逮捕下場曝

即／2電視台攝影進投票所拍攝　最高罰30萬

他大喊「爸爸跟我前女友上床」　下場超慘

即／新北男赴投開票所突昏倒　CPR送醫仍不治

即／高雄男撕公投選票被捕　他：不懂公投內容　

即／台中1人撕選票3人帶手機進投票所

台南25歲女變球棒隊長！撂4人到高雄砸車

一代廟會傳奇殞命！妻見黑影哭喊：祢真的回來看我

渣夫偷吃帶飯店漱口水回家　小三68歲讓妻崩潰

即／台中婦人投票倒下　命危搶救中

台七乙Mazda遭Toyota迎面撞　維修至少50萬

新店今晨死亡火警！　屋內驚見男性焦屍

抗議天王柯賜海人生謝幕　「百億身家」傳說揭密

尖石泡湯秘境山壁崩塌！　1男遭活埋罹難

更多熱門

相關新聞

國道驚見日本車牌　內行人曝真相

國道驚見日本車牌　內行人曝真相

台灣車輛上路，必須申辦、懸掛合法車牌，有網友近日開車跑高速公路時，目擊一輛白色貨車竟懸掛「日本車牌」，照片一出立刻引發網友熱議，有人質疑「為什麼沒有掛台灣車牌也能上路」，也有內行人現身解釋原因，直呼「看到最好離遠一點！」

台74螃蟹車下匝道！貨車司機怒：你差點躺棺材

台74螃蟹車下匝道！貨車司機怒：你差點躺棺材

沒人行道！他沿路邊走「右轉進騎樓」秒吃紅

沒人行道！他沿路邊走「右轉進騎樓」秒吃紅

彰化女過馬路　遭BMW休旅撞進加護病房　　

彰化女過馬路　遭BMW休旅撞進加護病房　　

男在貨車頂跳舞自拍　下秒撞高架橋死亡

男在貨車頂跳舞自拍　下秒撞高架橋死亡

關鍵字：

貨車未禮讓斑馬線行人嚇到摔傷魔術師

讀者迴響

熱門新聞

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

汪小菲「愛就愛了」高調認了張穎穎！告白截圖外洩

不想愛愛？「做6種運動」性能力大爆發

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

他中午才去投票「見到1景象哭了」！聽到里長狂廣播

汪小菲打給吳宗憲「取暖40分鐘」！

吳亦凡媽媽「親手送兒子進監獄」！豬隊友內幕曝光

兒沉迷電動　爸媽一招讓他3天求饒

內馬爾爆哭後「確定小組賽報銷」

黃珊珊哽咽！最大嘉賓雨中坐輪椅挺

即／新北男蓋完票後當場撕毀　遭警逮捕下場曝

葛斯齊爆網路瘋傳汪小菲錄音檔！

桃園凶宅賣488萬！房仲求別約深夜帶看

汪小菲死咬大S「2018年搞上具俊曄」　網挖心疼真相

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

更多

最夯影音

更多
陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！
張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面