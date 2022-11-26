投票率普遍低？　名嘴曝蔡英文「最後這招」狂催票

▲蔡英文、蘇貞昌。（圖／翻攝自陳菊臉書）



實習記者李密／台北報導

今（26日）九合一大選投票時間至下午4時結束，目前持續開票中。各縣市投票率也陸續出爐，台北市投票率為64%、台中市為65%，皆略低於2018年的投票率。媒體人朱凱翔於節目中分析，今年選舉有點2014的味道，大家普遍投票意願不高，總統蔡英文的選舉策略就是「讓你不想去投票，再狂催她的死忠支持者去投票。」

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



據台北市選舉委員會統計，台北市總投票率約為64％，略低於2018年台北市長投票率65.97％。另外台中市投票率為65%，相較上屆投票率67%，最終數字仍以台中市選委會公布為主。朱凱翔於節目《週末大爆卦》指出，今年選舉有點2014的味道，大家普遍投票意願不高，藍營選前也認為投票率不高會有危機，而總統蔡英文最後的選舉策略其實就是「讓你不想去投票，再狂催她的死忠支持者去投票。」

朱凱翔也補充，以封關前的數據來看，朱立倫是有可能過關的。如果今年選舉比數非常懸殊，那可以說今天晚上總統大選就要開打了。包括今天大家最期待的，如果民進黨選情不利，那蔡英文今晚會說些什麼呢？

朱凱翔說，選敗了應該要辭掉黨主席，但是辭掉之後由誰來接？他透露，今年很多媒體同業都在討論蔡英文可能不會辭，蔡英文與蘇貞昌會雙雙留在位子上，因為這時換主席或閣揆都太敏感，會直接牽動總統大選。