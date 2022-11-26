世足新男神！「南韓9號」一夜成名　IG粉絲暴增15倍

圖文／鏡週刊

許多球迷緊追2022卡達世界盃足球賽賽事，24日晚間被稱為死亡之組的H組開打，由「太極虎」韓國隊出戰「天藍軍團」烏拉圭，最終雙方已0比0打平，但下半場第74分鐘替補上陣的韓國前鋒曹圭成雖然僅上場踢16分鐘，卻迅速擄獲全球少女關注，更成為推特熱搜議題，不少人紛紛在問「韓國隊9號球員是誰」。

▲韓國前鋒曹圭成替補上場後，在社群媒體迅速竄紅，「韓國隊9號球員是誰」變成推特熱門話題。（圖／翻攝IG@whrbtjd）

▲韓國前鋒曹圭成一夕之間IG追蹤人數從3.6萬直線攀升，目前漲到56.8萬粉絲追蹤。（圖／翻攝IG@whrbtjd）

韓國前鋒曹圭成在出戰烏拉圭賽事後半場替補上場，一上場3分鐘就試圖射門，造成烏拉圭防守上的壓力，雖然最後賽事以已0比0打平收場，但迅速引起眾多女球迷注意，成為新天菜足球男神，「韓國隊9號球員是誰」更被推上推特熱門話題。

▲韓國前鋒曹圭成帥氣外表迅速成為新南韓足球男神。（圖／翻攝IG@kleague）

網友紛紛翻出他過去照片、影片跟社群平台帳號，讓曹圭成原本IG粉絲追蹤人數從3.6萬一夜之間暴漲到30.8萬，截至目前更穩定攀升到56.8萬粉絲追蹤數。

▲粉絲挖出過去韓國前鋒曹圭成與粉絲合照畫面。（圖／翻攝IG@kleague）

大批女粉絲瘋狂洗版曹圭成IG，熱情留言表示「9號球員你贏了我的心」「這應該是我人生最暈的一次船」「拜託，上次我看到留言才300多人，遠離我老公」，連藝人洪錫天都偷偷追蹤他的IG，更有南韓球迷感嘆「本來只得韓職球迷認識他，但現在人人都認得他了」。

▲韓國前鋒曹圭成在IG放上手指愛心手勢照片，飛吻暈翻螢幕前女粉絲。（圖／翻攝IG@whrbtjd）

身高188公分的曹圭成從2020年開始效力韓職全北現代汽車，在2022K聯賽中出賽23場繳出17顆進球送出5次助攻的成績單，更獲K聯賽金靴獎。雖然24日賽後社群媒體上迅速漲粉爆紅，但曹圭成受訪時卻表示那不重要，對自己場上的表現顯然不甚滿意，認為「我可以做得更好的，對於自己沒有踢得更好，我感到十分遺憾」。韓媒報導曹圭成竄紅現象表示：「僅僅一天就晉身明星的行列，這就是世界盃的力量」。

와씨빨 이영상좃되네 9번 조규성 선수란다 pic.twitter.com/HwqjHC8Esh — (@zikkcx) November 24, 2022



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