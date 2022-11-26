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北市「章魚哥」天玉里開票　蔣萬安突破200票暫時領先

▲▼北市天玉里開票。（圖／記者許敏溶攝）

▲北市士林區天玉里有「章魚哥」神預測封稱，圖為天玉里開票狀況。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2022九合一選舉在今（26日）登場，有「小台北」之稱的士林區天玉里，因為歷經五次大選的候選人得票率與全市得票率誤差值幾乎在1~0.5%，而有「章魚哥」神預測封稱，也因此備受關注，天玉里稍早已經結束投票，在4點15分左右開始開票，根據初步統計目前最新票數，國民黨候選人蔣萬安220票領先，無黨籍候選人黃珊珊180票，民進黨候選人陳時中拿到165票。

天玉里里長潘錦雄指出，根據過去經驗，順利的話，傍晚5時左右，天玉里台北市長票選結果就會出爐。

台北市天玉里居民因為有不同黨派支持者，人口結構相當於一個「小台北」，加上歷年開票結果，與台北市長選舉結果誤差都在1％上下，被外界封為「北市章魚哥」，根據中選會選舉資料庫網站，在2008年、2012年與2016年的三次總統大選，以及2010、2014年的二次台北市長選舉的開票數字，其誤差值幾乎在1~0.5%。

以台北市選舉為例，2014年柯文哲當選，柯P全市得票率為57.15%、連勝文為40.82%，而柯在天玉里的得票率為56.24%、連為41.92%；若以總統大選為例，2020年的總統大選，在天玉里開票結果，「英德配」以55.31%的得票率贏過「國政配」的40.74%，和「英德配」的全國得票率57.13%、「國政配」全國得票率38.61%，兩者數字非常接近。

不過，天玉里這位「章魚哥」，偶爾也有不準的時候，上一屆、也就是2018年的台北市長選舉，成功連任的柯文哲，在天玉里得票率僅有39.92%，小輸給丁守中42.03%得票率，導致當時丁守中還指天玉里開票向來都很準，是因為作弊才不準，丁因此一度不承認敗選。

天玉里里長潘錦雄稍早指出，這次天玉里有投票資格共有6800餘人，若以投票率7成計算，預估天玉里會開出約4700張票，而今天投票過程相當順利，市長又是首先計票，根據過去經驗，預計下午5點左右，天玉里的市長得票狀況就會出爐。

▲▼天玉里長潘錦雄。（圖／記者許敏溶攝）

▲天玉里長潘錦雄。（圖／記者許敏溶攝）

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