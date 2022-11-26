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女嬰出生自帶「5.7cm小尾巴」！　超罕見照片曝光


記者王佩翊／編譯

墨西哥一名女嬰出生時雖然各項健康指標都正常，但是屁股上卻罕見地長出一條5.7公分長的「小尾巴」。醫師發現後也動手術將這塊尾巴取下，經過X光檢驗，並未在尾巴上發現異常構造或是骨骼結構。經過檢查，女嬰的尾巴是由皮肉組織與脂肪組成，更為罕見，全球至今也只有40例類似案例。

根據《澳洲新聞》報導，《兒科外科雜誌》（Journal of Pediatric Surgery）刊登了一項罕見病例，一名在墨西哥東北部一家鄉村醫院剖腹產出生的女嬰，被醫師發現在屁股後方長出一個不明組織，形狀細長，頂端則是錐形，宛如動物的尾巴。

根據X光檢查，尾巴內部僅是一般組織與脂肪，屬於良性組織。然而這種情況卻非常罕見，至今全球只有出現過40例類似案件，與先前曾出現過的195例「尾巴內部是骨骼結構或是異常構造」的案例不同。

報告指出，女嬰的父母皆是未滿30歲的年輕人，且出生前也沒有長期暴露於輻射環境，或是子宮內發生感染。而女嬰出生後也進行了一系列身體檢查，所幸除了這條罕見的尾巴外，她非常健康，沒有心臟或聽力問題，也沒有泌尿道、大腦或是脊椎畸形。

女嬰出生2個月後再度接受了健康評估，醫師認為，她的體重增加符合生長曲線，並確定她的尾巴沒有任何損傷，因此決定動手術將其切除。而手術也非常順利，目前女嬰已經出院。

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